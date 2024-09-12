DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024: ÖSYM ile DGS puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS taban puanları 2024 araştırmaları hız kazandı. Sonuçların gelmesiyle birlikte kendi puanlarını öğrenen adaylar tercih başvurusu için ÖSYM ekranlarına döndü. Kılavuza göre hareket edecek adaylar dikey geçiş bölümleri arasından seçimlerini yapacak. Bu noktada geçiş şartlarını sağlamak ilk kural olacak. Peki; DGS puanları ve kontenjanları belli oldu mu?