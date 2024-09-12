Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 12.09.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:43

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024: ÖSYM ile DGS puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları adaylar ile buluştu. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden 4 yıla geçiş yapmak ve diplomasını lisansa tamamlamak isteyenler tercih işlemlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu noktada DGS taban puanları 2024 tablosu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Konuyla ilgili gözler ÖSYM ve YÖK sistemine dönerken DGS tercih bölümleri de gündemde. Peki; DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, geçiş yapılabilecek lisans bölümleri ve ilgili puanlar...

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024: ÖSYM ile DGS puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS taban puanları 2024 araştırmaları hız kazandı. Sonuçların gelmesiyle birlikte kendi puanlarını öğrenen adaylar tercih başvurusu için ÖSYM ekranlarına döndü. Kılavuza göre hareket edecek adaylar dikey geçiş bölümleri arasından seçimlerini yapacak. Bu noktada geçiş şartlarını sağlamak ilk kural olacak. Peki; DGS puanları ve kontenjanları belli oldu mu?

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024: ÖSYM ile DGS puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar puanlarını öğrenmek için sonuc.osym.gov.tr adresine başvuruyor:,

SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024: ÖSYM ile DGS puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler, adımlar ve taban puanları bilgilerine odaklanılacak.

Konuya dair ÖSYM açıklaması bekleniyor.

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024: ÖSYM ile DGS puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre gerçekleştiriliyor:

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024: ÖSYM ile DGS puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
Üniversite Adı Fakülte/Y.O Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 281,43907 4731
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 5 5 246,99867 36107
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 281,43907 4731
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3 3 276,53092 6418
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 7 7 270,56300 9172
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3 3 269,59774 9678
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3 3 268,78867 10177
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 268,30844 10465
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 268,12249 10589
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 2 2 267,17157 11236
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 266,94924 11386
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 7 7 266,66942 11581
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 266,65085 11601
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 266,22801 11890
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3 3 266,13332 11955
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 265,79379 12192
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 264,81945 12879
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 264,16715 13409
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 264,03138 13510
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 264,00705 13530
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 263,65062 13840
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 263,61829 13869
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 263,48709 13986
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 263,40381 14064
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ankara) EA 7 7 262,76587 14597
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 262,55623 14769
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 262,53752 14784
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çocuk Gelişimi EA 3 3 262,01128 15275
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 261,38669 15841
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 7 7 261,36973 15852
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3 3 260,92119 16237
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 6 6 260,89566 16266
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 259,93795 17220
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 259,21978 17960
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 259,18857 17995
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Çocuk Gelişimi EA 5 5 258,63737 18635
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 7 7 258,18000 19136
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4 4 257,98957 19367
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 8 8 257,68412 19723
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 257,47863 19985
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 257,40413 20072
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 7 7 257,29639 20192
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5 5 257,29605 20191
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 6 6 256,67877 20921
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 1 1 255,88372 21887
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 6 6 255,09729 22898
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 254,33381 23943
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 5 5 246,99867 36107
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 5 5 246,34970 37374
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 6 6 244,82532 40550
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 3 3 244,09192 42136
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 3 3 237,95420 57887
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 2 2 237,19399 60083
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 2 2 237,07354 60420
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4 4 236,74499 61373
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1 1 234,04481 69588
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 5 5 233,70630 70762
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 1 1 233,66318 70897
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 5 5 233,50574 71424
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 3500 3500 233,04077 72814
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4 4 232,20998 75815
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 2 2 231,69370 77629
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 2 2 229,13995 77635
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 6 6 229,07484 87076
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 3 3 228,97610 87429
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 1 1 228,95978 87492
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 2 2 228,18202 90414
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 2 2 224,85979 103441
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 3 3 221,76435 116491
SON DAKİKA