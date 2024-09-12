DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024: ÖSYM ile DGS puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

|Üniversite Adı
|Fakülte/Y.O Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|281,43907
|4731
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|5
|5
|246,99867
|36107
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|281,43907
|4731
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3
|3
|276,53092
|6418
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|7
|7
|270,56300
|9172
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3
|3
|269,59774
|9678
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3
|3
|268,78867
|10177
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|268,30844
|10465
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|268,12249
|10589
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|2
|2
|267,17157
|11236
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|266,94924
|11386
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|7
|7
|266,66942
|11581
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|266,65085
|11601
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|266,22801
|11890
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3
|3
|266,13332
|11955
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|265,79379
|12192
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|264,81945
|12879
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|264,16715
|13409
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|264,03138
|13510
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|264,00705
|13530
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|263,65062
|13840
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|263,61829
|13869
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|263,48709
|13986
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|263,40381
|14064
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ankara)
|EA
|7
|7
|262,76587
|14597
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|262,55623
|14769
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|262,53752
|14784
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3
|3
|262,01128
|15275
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|261,38669
|15841
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)
|Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|7
|7
|261,36973
|15852
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3
|3
|260,92119
|16237
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|EA
|6
|6
|260,89566
|16266
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|259,93795
|17220
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|259,21978
|17960
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|259,18857
|17995
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|258,63737
|18635
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|7
|7
|258,18000
|19136
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4
|4
|257,98957
|19367
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|8
|8
|257,68412
|19723
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|1
|1
|257,47863
|19985
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|257,40413
|20072
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|7
|7
|257,29639
|20192
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5
|5
|257,29605
|20191
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|6
|6
|256,67877
|20921
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|1
|1
|255,88372
|21887
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|EA
|6
|6
|255,09729
|22898
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|254,33381
|23943
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|5
|5
|246,99867
|36107
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|5
|5
|246,34970
|37374
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|6
|6
|244,82532
|40550
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|3
|3
|244,09192
|42136
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|3
|3
|237,95420
|57887
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|2
|2
|237,19399
|60083
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|2
|2
|237,07354
|60420
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4
|4
|236,74499
|61373
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1
|1
|234,04481
|69588
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|5
|5
|233,70630
|70762
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|1
|1
|233,66318
|70897
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|5
|5
|233,50574
|71424
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|3500
|3500
|233,04077
|72814
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4
|4
|232,20998
|75815
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|2
|2
|231,69370
|77629
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|2
|2
|229,13995
|77635
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|6
|6
|229,07484
|87076
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|3
|3
|228,97610
|87429
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|1
|1
|228,95978
|87492
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|2
|2
|228,18202
|90414
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2
|2
|224,85979
|103441
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|3
|3
|221,76435
|116491