Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
08:06
DGS TAPAN PUANLARI 2024 VE KONTENJANLARI: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin girdiği DGS sınavı bu sene 300 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Adaylar sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre oluşturacakları tercih listeleri için 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmalarını hızlandırdı. DGS tercih kılavuzu 2024 önderliğinde hazırlanacak tercih listeleri üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları dikkate alınarak hazırlanacak. Peki, 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları ve geçiş bölümleri bilgisi 2024...