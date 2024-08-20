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Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:06

DGS TAPAN PUANLARI 2024 VE KONTENJANLARI: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin girdiği DGS sınavı bu sene 300 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Adaylar sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre oluşturacakları tercih listeleri için 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmalarını hızlandırdı. DGS tercih kılavuzu 2024 önderliğinde hazırlanacak tercih listeleri üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları dikkate alınarak hazırlanacak. Peki, 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları ve geçiş bölümleri bilgisi 2024...

DGS TAPAN PUANLARI 2024 VE KONTENJANLARI: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

DGS taban puanları ve dikey geçiş bölümleri tam listesi 2024 gündemdeki yerini aldı. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih süreci başlayacak. Sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş yapılacak bölümler araştırılıyor. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki, 2024 DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte dikey geçiş bölümleri 2024 listesi ve DGS taban puanları tablosu...

DGS TAPAN PUANLARI 2024 VE KONTENJANLARI: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçların Ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

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DGS TAPAN PUANLARI 2024 VE KONTENJANLARI: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

DGS TAPAN PUANLARI 2024 VE KONTENJANLARI: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2023 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TAPAN PUANLARI 2024 VE KONTENJANLARI: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ÖSYM DGS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS kontenjanlarının ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.

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