Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
06:56
DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar tıkla PDF indir!
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları uzun süren bekleyişin ardından ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından adaylar tercih listesini oluşturmak için DGS taban puanları ve geçiş bölümlerini mercek altına aldı. Dikey geçiş tercihi yaparken 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları baz alınacak. Peki 2024 DGS taban puanları açıklandı mı? İşte kontenjanlar ve başarı sıralamaları...