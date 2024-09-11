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Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 06:56

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar tıkla PDF indir!

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları uzun süren bekleyişin ardından ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından adaylar tercih listesini oluşturmak için DGS taban puanları ve geçiş bölümlerini mercek altına aldı. Dikey geçiş tercihi yaparken 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları baz alınacak. Peki 2024 DGS taban puanları açıklandı mı? İşte kontenjanlar ve başarı sıralamaları...

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar tıkla PDF indir!

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda dikey geçiş tercih sürecine ilişkin detayları araştırmaya koyuldu. Bu noktada 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları incelenirken gözler sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerin kontenjanları için DGS tercih kılavuzuna çevrildi. İşte, ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanları...

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar tıkla PDF indir!

2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor. Ancak 2024 DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

2023 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2024 yılında ekim ayına doğru başlaması bekleniyor.

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DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar tıkla PDF indir!

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar tıkla PDF indir!

Adaylar tercih sürecinde listelerini 2023 DGS taban puanlarına göre hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2023 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

2023 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar tıkla PDF indir!

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor.

Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.

DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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