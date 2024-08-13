Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
07:51
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 TIKLA-SORGULA | DGS üniversite taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanır?
2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS üniversite taban puanlarını son dakika araştırılıyor. 30 Haziran 2024 Pazar günü uygulanan DGS sınavı için adaylar sonuç tarihine odaklanırken, bir yandan da tercih işlemleri ile birlikte DGS taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, DGS üniversite taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanır?