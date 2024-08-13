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Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 07:51

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 TIKLA-SORGULA | DGS üniversite taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanır?

2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS üniversite taban puanlarını son dakika araştırılıyor. 30 Haziran 2024 Pazar günü uygulanan DGS sınavı için adaylar sonuç tarihine odaklanırken, bir yandan da tercih işlemleri ile birlikte DGS taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, DGS üniversite taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanır?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 TIKLA-SORGULA | DGS üniversite taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanır?

DGS 2024 taban puanları gündemde. DGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, adaylar tercih işlemleri için liste oluşturacak. Bu kapsamda adaylar DGS taban puanlarını inceleyerek tercihler için geçtiğimiz yılın taban puanları ile birlikte araştırmaya koyuldu. Peki, DGS üniversite taban puanları açıklandı mı? 2024 DGS başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 TIKLA-SORGULA | DGS üniversite taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanır?

DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

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DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 TIKLA-SORGULA | DGS üniversite taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanır?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 TIKLA-SORGULA | DGS üniversite taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanır?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 TIKLA-SORGULA | DGS üniversite taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanır?

Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2023 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

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