Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
08:23
DGS Tercih Kılavuzu Sorgulama 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, dikey geçiş nasıl yapılır?
DGS sonuçları ardından hedefledikleri üniversite ve bölüme dikey geçiş tercihi yapacak adaylar üniversite taban puanları ve kontenjanları kapsamında işlemlerini gerçekleştirecek. Bu süreçte DGS tercih kılavuzu 2024 adımları izlenecek. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM AİS ekranı başında olacak. Peki; DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, DGS tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar...