DGS Tercih Kılavuzu Sorgulama 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, dikey geçiş nasıl yapılır?

DGS tercih takvimi ÖSYM tarafından adayların erişimine sunulacak. Öncesinde sınav sonuçları açıklanacak. Puanlarını öğrenen adaylar başvuru yapmak üzere ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kılavuz yönergelerini takip edecek. 2024 DGS tercihleri ne zaman sorusu arama geçmişlerinde. İşte, DGS tercih tarihleri hakkında merak edilenler...