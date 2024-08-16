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Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:23

DGS Tercih Kılavuzu Sorgulama 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, dikey geçiş nasıl yapılır?

DGS sonuçları ardından hedefledikleri üniversite ve bölüme dikey geçiş tercihi yapacak adaylar üniversite taban puanları ve kontenjanları kapsamında işlemlerini gerçekleştirecek. Bu süreçte DGS tercih kılavuzu 2024 adımları izlenecek. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM AİS ekranı başında olacak. Peki; DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, DGS tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

DGS Tercih Kılavuzu Sorgulama 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, dikey geçiş nasıl yapılır?

DGS tercih takvimi ÖSYM tarafından adayların erişimine sunulacak. Öncesinde sınav sonuçları açıklanacak. Puanlarını öğrenen adaylar başvuru yapmak üzere ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kılavuz yönergelerini takip edecek. 2024 DGS tercihleri ne zaman sorusu arama geçmişlerinde. İşte, DGS tercih tarihleri hakkında merak edilenler...

DGS Tercih Kılavuzu Sorgulama 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, dikey geçiş nasıl yapılır?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sonuçları 14 Ağustos tarihinde bekleniyordu. Ancak belirtilen tarih ÖSYM sonuç takviminden çıkarıldı.

DGS sınav sonuçlarınıın açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM'nin duyuruları takip ediliyor.

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DGS Tercih Kılavuzu Sorgulama 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, dikey geçiş nasıl yapılır?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS Tercih Kılavuzu Sorgulama 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, dikey geçiş nasıl yapılır?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.

2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS Tercih Kılavuzu Sorgulama 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, dikey geçiş nasıl yapılır?

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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