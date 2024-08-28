DGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

DGS tercih tarihleri ve kılavuzu merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı ardından adaylar tercih listelerini oluşmak için beklemeye başladı. Tercih işlemleri için kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte?