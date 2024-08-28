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Giriş Tarihi: 28.08.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:19

DGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları beklenirken DGS tercih takvimi ve kılavuzu gündemde. Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların girdiği sınavın tercih tarihleri bekleniyor. ÖSYM ekranında yayımlanacak olan takvim ve kılavuzla birlikte üniversite tercih listelerini oluşturacak adaylar YÖK ATLAS taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar araştırılıyor. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...

DGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

DGS tercih tarihleri ve kılavuzu merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı ardından adaylar tercih listelerini oluşmak için beklemeye başladı. Tercih işlemleri için kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte?

DGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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DGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bir duyuru yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından kılavuz yayımlanacak. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.

2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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