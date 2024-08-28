Giriş Tarihi: 28.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
20:19
DGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları beklenirken DGS tercih takvimi ve kılavuzu gündemde. Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların girdiği sınavın tercih tarihleri bekleniyor. ÖSYM ekranında yayımlanacak olan takvim ve kılavuzla birlikte üniversite tercih listelerini oluşturacak adaylar YÖK ATLAS taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar araştırılıyor. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...