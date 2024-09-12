DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercih kılavuzu sorgulama işlemleri devam ediyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte puanlarını alan öğrenciler önlisans diplomalarını lisans diplomasıyla tamamlamak için harekete geçecek. Hemşirelik, çocuk gelişimi, psikoloji gibi bölümler için başvuru yapacaklar Dikey Geçiş tercih tarihleri noktasında gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki; 2024 DGS tercih ne zaman, nasıl yapılır?