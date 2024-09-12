Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
08:04
DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Belirtilen tarihten önce açıklanan sonuçların ardından puanını öğrenen adaylar tercih başvurusu için geri sayımda. DGS tercih tarihleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler üniversitelerin ilgili bölümlerinde ayrılan kontenjanlara yerleşecek. Peki; ÖSYM ile 2024 DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı, nasıl yapılır, bölümleri neler? İşte, ayrıntılar...