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Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:04

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Belirtilen tarihten önce açıklanan sonuçların ardından puanını öğrenen adaylar tercih başvurusu için geri sayımda. DGS tercih tarihleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler üniversitelerin ilgili bölümlerinde ayrılan kontenjanlara yerleşecek. Peki; ÖSYM ile 2024 DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı, nasıl yapılır, bölümleri neler? İşte, ayrıntılar...

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercih kılavuzu sorgulama işlemleri devam ediyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte puanlarını alan öğrenciler önlisans diplomalarını lisans diplomasıyla tamamlamak için harekete geçecek. Hemşirelik, çocuk gelişimi, psikoloji gibi bölümler için başvuru yapacaklar Dikey Geçiş tercih tarihleri noktasında gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki; 2024 DGS tercih ne zaman, nasıl yapılır?

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar puanlarını öğrenmek için sonuc.osym.gov.tr adresine başvuruyor:,

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DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİH NE ZAMAN 2024?

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler, adımlar ve taban puanları bilgilerine odaklanılacak.

Konuya dair ÖSYM açıklaması bekleniyor.

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre gerçekleştiriliyor:

2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile DGS tercih ne zaman, dikey geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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