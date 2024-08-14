Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:21

DGS 2024 TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU || ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, Dikey Geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercihleri için geri sayım başladı. Konuyla ilgili ÖSYM son dakika açıklaması bekleniyor. 14 Ağustos itibarıyla adaylar ile buluşacak sınav sonuçları öncesinde DGS tercih kılavuzu ve tarihleri en çok araştırılanlar arsında. Puanlarına göre bölüm ve üniversite tercihi yapacaklar ekran başında yerini alıyor. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...

DGS 2024 TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU || ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, Dikey Geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercihleri sınav sonuçları ardından başlayacak. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ardından alınacak puanlarla geçiş bölümleri kontrol edilecek. Aday öğrenciler ÖSYM sonuç sistemi üzerinden öğrendikleri puanı tercih işlemlerine kullanacak. Bu noktada DGS tercih kılavuzu ile tarihler takvimlerde işaretleniyor. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

DGS 2024 TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU || ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, Dikey Geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos itibarıyla adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları henüz adaylar ile buluşmadı.

Sonuç işlemleri ardından tercih tarihleri beklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS 2024 TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU || ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, Dikey Geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2024 TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU || ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, Dikey Geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS 2024 TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU || ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, Dikey Geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.

2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA