DGS 2024 TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU || ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, Dikey Geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercihleri sınav sonuçları ardından başlayacak. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ardından alınacak puanlarla geçiş bölümleri kontrol edilecek. Aday öğrenciler ÖSYM sonuç sistemi üzerinden öğrendikleri puanı tercih işlemlerine kullanacak. Bu noktada DGS tercih kılavuzu ile tarihler takvimlerde işaretleniyor. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?