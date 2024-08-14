Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
08:21
DGS 2024 TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU || ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, Dikey Geçiş tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS tercihleri için geri sayım başladı. Konuyla ilgili ÖSYM son dakika açıklaması bekleniyor. 14 Ağustos itibarıyla adaylar ile buluşacak sınav sonuçları öncesinde DGS tercih kılavuzu ve tarihleri en çok araştırılanlar arsında. Puanlarına göre bölüm ve üniversite tercihi yapacaklar ekran başında yerini alıyor. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...