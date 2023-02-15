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Haberler Yaşam Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sunucu Didem Arslan Yılmaz hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte eğitimi ve ödülleri
Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:49

Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sunucu Didem Arslan Yılmaz hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte eğitimi ve ödülleri

Didem Arslan Yılmaz hayatı, eğitimi ve ödülleri ile gündemde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Haber spikeri, muhabir ve sunucu olan ünlü isim, uzun süredir sunduğu 'Asla Vazgeçme' programında kaybolan kişileri bulmaya, bazı olayları aydınlatmaya çalışıyor. Başarısıyla birçok ödüle layık görülen Didem Arslan Yılmaz kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Kariyerine haber sunuculuğu ile başlayan ünlü sunucu pek çok TV kanalında görev aldı. Peki, Didem Arslan Yılmaz kaç yaşında, hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte, hayatı, biyografisi ve ödülleri hakkında ayrıntılı bilgiler…

Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sunucu Didem Arslan Yılmaz hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte eğitimi ve ödülleri

Didem Arslan Yılmaz kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Sunuculuğunu üstlendiği ''Asla Vazgeçme'' adlı program ile tanınan Yılmaz, 1992 yılından bu yana gazetecilik mesleğini icra ediyor. Ekranların tanınan yüzlerinden olan Didem Arslan Yılmaz kaç yaşında, nereli, hangi kanalda soruları ile hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler öğrenilmek isteniyor. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ünlü isim uzun yıllardır haber spikerliği, muhabirlik ve sunuculuk yapıyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz hangi kanalda, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sunucu Didem Arslan Yılmaz hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte eğitimi ve ödülleri

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen haber spikeri, muhabir ve sunucu Didem Arslan Yılmaz, aslen Sivas İmranlılıdır. Babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır.

Lise eğitimini Kadıköy Kız Lisesi'nde tamamlayan Didem Arslan Yılmaz, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu.

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Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sunucu Didem Arslan Yılmaz hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte eğitimi ve ödülleri

Gazeteciliğe 1992 yılında Flash TV'de haber sunarak başlayan Yılmaz, daha sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu.

Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk TV'ye geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.

Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sunucu Didem Arslan Yılmaz hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte eğitimi ve ödülleri

CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Habertürk TV'de 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yollarını ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.[4][5]

Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sunucu Didem Arslan Yılmaz hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte eğitimi ve ödülleri

ÖDÜLLERİ

2005: "Kaçak ambulanslar" haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü.

2013: "Türkiye'nin Nabzı" programına Yılın En İyi Tartışma Programı kategorisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Ödülü.

2014: "Türkiye'nin Nabzı" programından dolayı Medya Etik Konseyi tarafından TV Haber Etik Ödülü.

2015: "Türkiye'nin Nabzı" programından dolayı Magazin Gazetecileri Derneğinin 21. Altın Objektif Ödülleri, Savaş Ay Özel Ödülü.

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