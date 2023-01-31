Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu? Mithat Kocadağ cinayeti itiraf etti!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir cinayet daha çözülürken Mithat ve Mine olayı cinayeti izleyenlerin gündemine geldi. 6 ay önce şüpheli şekilde kaybolan Mine Kocadağ'ın (26) ağabeyi Tayfun Koç, kız kardeşini bulmak için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurmuştu. 16 Aralık'tan itibaren devam eden yayınlarda Mine Kocadağ'ın kocası Mithat Kocadağ, tavırları ve çelişkili ifadeleriyle şüpheleri üstüne çekti…