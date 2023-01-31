Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu? Mithat Kocadağ cinayeti itiraf etti!

Show Tv ekranlarından yayınlanmakta olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında gelen cinayet itirafı Türkiye'nin gündemine geldi. Denizli'de 6 aydan bu yana aranan Mine Kocadağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayında gelen cinayet itirafı sonrasında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Programın izleyenleri korkunç cinayetin ayrıntılarını merak ediyor. İşte Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı cinayetine dair detaylar.