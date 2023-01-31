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Haberler Yaşam Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu? Mithat Kocadağ cinayeti itiraf etti!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 16:43

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu? Mithat Kocadağ cinayeti itiraf etti!

Show Tv ekranlarından yayınlanmakta olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında gelen cinayet itirafı Türkiye'nin gündemine geldi. Denizli'de 6 aydan bu yana aranan Mine Kocadağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayında gelen cinayet itirafı sonrasında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Programın izleyenleri korkunç cinayetin ayrıntılarını merak ediyor. İşte Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı cinayetine dair detaylar.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu? Mithat Kocadağ cinayeti itiraf etti!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir cinayet daha çözülürken Mithat ve Mine olayı cinayeti izleyenlerin gündemine geldi. 6 ay önce şüpheli şekilde kaybolan Mine Kocadağ'ın (26) ağabeyi Tayfun Koç, kız kardeşini bulmak için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurmuştu. 16 Aralık'tan itibaren devam eden yayınlarda Mine Kocadağ'ın kocası Mithat Kocadağ, tavırları ve çelişkili ifadeleriyle şüpheleri üstüne çekti…

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu? Mithat Kocadağ cinayeti itiraf etti!

MİTHAT KOCADAĞ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Karısı Mine'yi nasıl öldürdüğünü canlı yayında ayrıntılarıyla anlatan Mithat'ın ifadeleri kan dondurdu. Olay gecesi karısıyla, karısının sevgilisi yüzünden tartıştıklarını belirten Mithat Kocadağ, cinayeti planlamadığını iddia etti. Karısı Mine'yi ani bir öfkeyle öldürdüğünü ifade eden Kocadağ, "Pişmanım" dedi.

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Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu? Mithat Kocadağ cinayeti itiraf etti!

Karısı Mine'yi öldürdükten sonra evin çeşitli odalarında saklayan Mithat Kocadağ, Mine'nin cesedini önce banyoya taşıdığını, ardından bir çuvala koyup 2 gün boyunca bazanın içinde nasıl sakladığını anlattı. Kocadağ, 2 gün boyunca cesetten gelen kokular nedeniyle evin balkonunda yattığını, karısının cesediyle ne yapacağını bilemediğini savundu.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu? Mithat Kocadağ cinayeti itiraf etti!

ÖLDÜRDÜĞÜ KARISINI SERAYA GÖMDÜ!

Mithat Kocadağ, Mine'yi öldürdükten 2 gün sonra çalıştığı seranın yakınındaki araziye karısını gömdüğünü canlı yayında itiraf etti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki Mithat Mine olayı nedir, nasıl oldu? Mithat Kocadağ cinayeti itiraf etti!

Canlı yayında karısı Mine Kocadağ'ı gömdüğü yeri tarif etti. Mine Kocadağ'ın cesedi canlı yayında seranın yanındaki arazide bulundu. Kocadağ'ın olay yaratan cinayet itirafından sonra stüdyoya gelen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Mithat Kocadağ'ı canlı yayında gözaltına aldı.

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