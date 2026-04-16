Dijital algoritmaların çocuklar üzerindeki etkisi! Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Asıl tehlike orada başlıyor" diyerek uyardı: Bu 3 kritik noktaya dikkat

"VELİLERE DÜŞEN SORUMLULUK BÜYÜK..."

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, her oyun oynayan ya da sosyal medya kullanan çocuğun şiddete yönelmediğini belirterek, "Bu tür genellemeler hem bilimsel değil hem de meseleyi basitleştirir. Asıl problem, kontrolsüzlük ve yalnızlıktır. Çocuk dijital dünyada tamamen başıboş bırakıldığında, karşılaştığı içerikleri anlamlandıracak bir rehberi olmadığında risk artıyor. Yani teknoloji tek başına bir tehdit değil; onu nasıl kullandığımız belirleyici." dedi.

Velilere düşen sorumluluğun bu noktada oldukça büyük olduğunu söyleyen Kırık, "Bana göre en büyük hata, ya tamamen serbest bırakmak ya da tamamen yasaklamak. İki yaklaşım da sağlıklı değil. Öncelikle ebeveynlerin çocuklarının dijital dünyasını tanıması gerekiyor. Hangi oyunları oynuyor, kimlerle iletişim kuruyor, hangi platformlarda vakit geçiriyor… Bunları bilmeden kontrol sağlamak mümkün değil. Aynı zamanda ekran süresine sınır koymak önemli ama bu sınırın neden konulduğunu çocuğa anlatmak da bir o kadar önemli. Aksi halde bu durum sadece bir otorite çatışmasına dönüşür." ifadelerini kullandı.