Dijital çağın ithal şiddeti: Kahramanlar sanal, kurbanlar gerçek!

ABD'DE BELİRTİLER TAKİP EDİLİYOR

ABD okul saldırılarının önüne geçebilmek için öğrencide başgösteren semptomları izlemeye başlıyor. Belirli başlı semptomlar ise şunlar: Akan zorbalığına maruz kalmak. Okuldan uzaklaştırılmak yahut atılmak. Saldırganların ateşli silahi en fazla kendi evlerinden temin ediyor olmaları. Aile içi huzursuzluk. Örneğin anne veya babalarının boşanmış olması. Şiddet içerikli konulara ilgi duymaları. Şiddet içerikli oyunlar oynamaları. İlgi duydukları karşı cinsten karşılık alamamaları.

ABD'Lİ CANİYİ İDOL BELLEDİ

ABD'nin Isla Vista bölgesinde 23 Mayıs 2014'te düzenlenen silahlı saldırının faili Elliot Rodger, 6 kişiyi öldürmüş 14 kişiyi de yaralamıştı. Kahramanmaraş'taki saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin, Rodger'den çok fazla etkilendiği ve hatta sosyal medya mecralarında profil fotoğrafı olarak kullandığı basına yansıdı. Saldırıdan önce Rodger'ın sosyal medyada videolar paylaştığı ve yaklaşık 140 sayfalık bir manifesto hazırladığı ortaya çıkmıştı. Mersinli'nin de olayı gerçekleştirmeden saatler önce benzer bir manifesto hazırladığı biliniyor.