Dijital çağın ithal şiddeti: Kahramanlar sanal, kurbanlar gerçek!

RİSKLİ OLANLAR TAKİBE ALINMALI
Klinik psikolog, Dr. Mehmet Teber riskli çocukların takibi için aşağıdaki önerileri verdi:
Çocukla temas eden herkes riskli çocuğu tanır. Öğretmeni tanır, rehber öğretmeni tanır, psikolog ve hekim tanır bu çocuğu. Tanır da ebeveyne söz geçmeyince yapabileceği bir şey kalmaz. Ülkemizin acilen riskli çocukların takibi ile ilgili bir yapı kurması gerekiyor.
-Yıllardır çocuk ve gençle çalışan birisi olarak birkaç risk grubu öngörüyorum. Bu çocukları da kendi içinde hafif, orta, ağır diye kategorize ediyorum. İhmal, intihar, istismar, suça meyil, saldırganlık ve gerçeklikten kopma riski tanımladığım riskler. Bu gruptaki çocuklar toplum için patlamaya hazır bomba gibiler.
-Okul katliamları gösterdi ki, bizim bu riskli çocukları takip etmek ve rehabilite etmek için özel bir sistemimiz olmalı. Hekimler, öğretmenler, rehber öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimciler, psikologlar, hukuk mensupları bu sisteme girip kısa açıklama ile riskli çocuk kaydı bırakabilmeliler. Kimin kayıt bıraktığı ise kesinlikle ifşa olmamalı.
-Sonrasında sorumluluk Aile Bakanlığı'na devredilmeli. Bu çocuklar ve aileleri ile görüşülmeli, zorla da olsa terapiye/tedaviye götürülmeli, rehabilitasyon programlarına tabi tutulmalı. Risk grubundan düşene kadar peşi bırakılmamalı. Direnen ebeveynler cezalandırılmalı, gençler içinse geçici hapis de dahil birçok yaptırım türü belirlenmeli.
-Riskli çocuklar toplum için potansiyel tehdittir ve bu çocukların faturasını son olaylarda gördüğümüz gibi tüm toplum ödüyor. Bu nedenle bu çocukların iyiliği ailelerinin inisiyatifine, iknasına bırakılamaz.
-Sosyal çürüme yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bu çürüme için atılacak çok adım var ama bugün niyetlensek toplumun ayağa kalkması oldukça zaman alacak. İşte o zamana kadar en önemli adım riskli çocukları tespit etmek ve rehabilite etmektir.