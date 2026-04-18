Haberler Yaşam Dijital dolandırıcılık vakalarına yenisi eklendi: ‘Görev yap, kazan’ vaadiyle dolandırıldı
Giriş Tarihi: 18.04.2026 08:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 08:02

Türkiye'de son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Telegram üzerinden ulaştıkları kişilerden biri olan İ.Y. yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Mağdur İ.Y, görevler tamamlandıkça uygulama içinde bakiyesinin arttığını gördüğünü ancak para çekmek istediğinde sürekli yeni görevlerle karşılaştığını söyledi. İşte detaylar...

SENA UYANER
İ.Y., iletişime geçen şahsın kendisinden ad, soyad, yaş ve meslek bilgilerini istediğini belirterek süreci şöyle anlattı: "Bana sadakat görevlisi olduğunu söyledi. Verdikleri görevler çok basitti. Ürünlere kısa süre bakıp ekran görüntüsü gönderiyordum. Her görev sonrası hesabıma küçük miktarlarda para yatırdılar. Bu şekilde güven sağladılar."

160 BİN LİRALIK KAYIP

İstek üzerine toplamda 160 bin lira gönderdiğini söyleyen İ.Y., "Beni 'shopkurtu' adlı bir uygulamaya yönlendirdiler. Oraya tüm kişisel ve banka bilgilerimi girdim" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İ.Y., görevler tamamlandıkça uygulama içinde bakiyesinin arttığını gördüğünü ancak para çekmek istediğinde sürekli yeni görevlerle karşılaştığını söyledi. Sürecin son aşamasında bir kişinin devreye girdiğini belirten mağdur, şunları kaydetti:

"Uygulamada biriken paramın 266 bin 700 TL olduğunu söylediler. Çekebilmem için vergi ödemem gerektiğini ifade ettiler. Şirket bilgilerini sorduğumda net cevap vermediler. O an dolandırıldığımı anladım." diyen İ.Y., Telegram yazışmalarının ekran görüntülerini alarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"DELİLLERİ KORUYUN"

Mağdur avukatı Ahmet Haklıgör, "Eğer benzer bir durumla karşılaştıysanız delilleri karartmadan koruyun. Telegram/WhatsApp yazışmalarını, gönderilen linkleri ve IBAN bilgilerini ekran görüntüsünü alın. Bankayı arayarak şüpheli işlem bildirimi yapın ve suç duyurusunda bulunun" dedi.

