Dijital dolandırıcılık vakalarına yenisi eklendi: ‘Görev yap, kazan’ vaadiyle dolandırıldı
Giriş Tarihi: 18.04.2026 08:01
Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 08:02
Dijital dolandırıcılık vakalarına yenisi eklendi: ‘Görev yap, kazan’ vaadiyle dolandırıldı
Türkiye'de son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Telegram üzerinden ulaştıkları kişilerden biri olan İ.Y. yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Mağdur İ.Y, görevler tamamlandıkça uygulama içinde bakiyesinin arttığını gördüğünü ancak para çekmek istediğinde sürekli yeni görevlerle karşılaştığını söyledi. İşte detaylar...