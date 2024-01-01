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Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:36
Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Yaklaşık 2 aydır cezaevinde olan Polat, 29 Aralık'ta Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı! 4 yıldır antidepresan kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı: Felç riski…