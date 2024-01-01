Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!

Hürriyet'in haberine göre Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı Hüseyin Kaya bilgi verdi. Avukat Kaya, "Müvekkil çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor.