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Haberler Yaşam Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:36

Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Yaklaşık 2 aydır cezaevinde olan Polat, 29 Aralık'ta Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı! 4 yıldır antidepresan kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı: Felç riski…

Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!

Türkiye, fenomenlere yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma operasyonlarına kilitlendi. Gösterişli hayatını ve lüks araçlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat da 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!

Yaklaşık 2 aydır cezaevine olan Dilan Polat ile ilgili son dakika gelişmesi meydana geldi.

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Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!

Yaklaşık 4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı öğrenilen Dilan Polat, 29 Aralık günü ilaçları bittiği için İstanbul Bakırköy'de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından ünlü fenomen yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!

Hürriyet'in haberine göre Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı Hüseyin Kaya bilgi verdi. Avukat Kaya, "Müvekkil çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor.

Dilan Polat akıl hastanesine kaldırılmıştı! Felç riski detayı şoke etti!

Yürümekte zorlanıyor. Benimle görüştüğü zamanlarda yüzünde uyuşma olduğunu söyledi. Sanırım bu da strese bağlı. Müvekkil sakinleştirici ve destek hapları kullanıyordu" dedi.

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