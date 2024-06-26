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Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:12
Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!
Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi edildi merak ediliyor. Duruşma salonuna gelen sosyal medya fenomeni hakkında sosyal medyada paylaşılmaya başlayan tutuksuz yargılanma kararı sonrası araştırmalar hız kazandı. Peki; Dilan Polat tahliye mi oldu, Engin Polat hapisten çıktı mı? İşte, duruşmanın detayları...