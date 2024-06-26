Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!

Lüks yaşamı ve paylaşımları dikkat çeken fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat bir süredir tutuklu. Geçtiğimiz günlerde Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu için tahliye kararı verilirken gözler olayın ana kahramanlarına yönelmişti. Bugün gerçekleşen duruşma ardından gündemde o soru var: Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi edildi?