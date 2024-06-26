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Haberler Yaşam Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:12

Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi edildi merak ediliyor. Duruşma salonuna gelen sosyal medya fenomeni hakkında sosyal medyada paylaşılmaya başlayan tutuksuz yargılanma kararı sonrası araştırmalar hız kazandı. Peki; Dilan Polat tahliye mi oldu, Engin Polat hapisten çıktı mı? İşte, duruşmanın detayları...

Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!

Lüks yaşamı ve paylaşımları dikkat çeken fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat bir süredir tutuklu. Geçtiğimiz günlerde Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu için tahliye kararı verilirken gözler olayın ana kahramanlarına yönelmişti. Bugün gerçekleşen duruşma ardından gündemde o soru var: Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi edildi?

Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!

DURUŞMADA BAYGINLIK GEÇİRDİ!

Farklı suçlardan tutuklu halde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat bugün duruşma salonundaydı. Tahliye talebinde bulunan Dilan Polat'ın salonda suçsuz olduğunu söyleyerek baygınlık geçirdiği öğrenildi.

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Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!

Doktorların müdahale ettiği Polat'ın salondan çıkması yönündeki isteğe çiftin avukatları engel oldu.

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Çiftin 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

O davada yeni karar çıktı.

Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Banu Parlak davasında yargılandıkları azmettirme suçundan tahliye kararı çıktı. Buna göre sadece bu dava üzerinde Dilan Polat ve Engin Polat tutuksuz yargılanacak.

Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye mi oldu? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son gelişmeler!

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Azmettirme suçu üzerinden çıkan tutuksuz yargılanma kararı diğer suçlamaları etkilemeyecek ve Dilan Polat ile eşinin tutukluluk hali devam edecek.

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