Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 5'inci maçında Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı lacivertli takım, grupta puanını 11'e yükseltip +4 averajla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Avrupa'da son 16'ya kalmak için Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle kanalını öğrenmek için şimdiden ''Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe puan durumu!