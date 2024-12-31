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Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
14:38
Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Diren Polatoğulları kimdir? Sorusu O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümüyle araştırılıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında her yıl olduğu gibi O Ses Türkiye programıyla yeni yıl karşılanacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı programda Yalı Çapkını dizisinin Kazım'ı da konuk oluyor. Peki, Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri