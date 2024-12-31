Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 bölümünde birçok isim şarkılar söyleyecek. Programa konuk olacak Diren Polatoğulları hayatı ve kariyeri ile sorgulanıyor. Peki, Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, hangi diziler rol aldı?