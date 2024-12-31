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Haberler Yaşam Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:38

Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Diren Polatoğulları kimdir? Sorusu O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümüyle araştırılıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında her yıl olduğu gibi O Ses Türkiye programıyla yeni yıl karşılanacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı programda Yalı Çapkını dizisinin Kazım'ı da konuk oluyor. Peki, Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri

Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 bölümünde birçok isim şarkılar söyleyecek. Programa konuk olacak Diren Polatoğulları hayatı ve kariyeri ile sorgulanıyor. Peki, Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, hangi diziler rol aldı?

Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur.Aslen Tuncelilidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

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Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.

Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

DİREN POLATOĞULLARI OYNADIĞI DİZİLER

2009 Kurtlar Vadisi Pusu

2011 Üsküdar'a Giderken

2012 Karadayı

2012 Son

2013 Kaçak

2014 Eski Hikaye

Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

2015 Maral: En Güzel Hikayem

2015 Komedi Türkiye

2016 Hayat Şarkısı

2017-2018 Şevkat Yerimdar

2018 Bir Umut Yeter

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