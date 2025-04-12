Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DİRENİŞ KARATAY KONUSU

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur.