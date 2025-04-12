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Haberler Yaşam Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 16:38

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Aksiyon, macera, tarihi türler arasında dikkat çeken yapımlardan olan Direniş Karatay konusu ve oyuncuları ile gündemde. Filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Anadolu topraklarını anlatan yerli yapım bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek. Peki; Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Direniş Karatay konusu ile dikkat çekiyor. Tarihi yapımda aksiyon dolu sahneler izleniyor. Ekran başında yerini alan sinemaseverler filmin detaylarını sorgulamaya başladı. İşte, 2018 yapımı Direniş Karatay filmi oyuncuları:

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DİRENİŞ KARATAY KONUSU

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur.

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Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu'nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DİRENİŞ KARATAY OYUNCULARI

Mehmet Aslantuğ (Emir Celaleddin Karatay)
Fikret Kuşkan (Ahi Evren)
Yurdaer Okur (Baycu Noyan)
Alperen Duymaz (Kutay)
Burcu Özberk (Türkan)
Ertuğrul Şakar (Vezir Adil)
Nik Xhelilaj (Börke)
Volkan Keskin (Olcayto)
Cahit Kayaoğlu (Alaeddin Keykubad)
Furkan Palalı (Mevlana)
Ece Yaşar (Maral)
Nefise Karatay (Fatma Bacı)
Ali Buhara Mete (Gıyaseddin Keyhüsrev)
Yusuf Aytekin (Sungur)
Kutay Köktürk (Küpeli Hoca)
Tuğrul Tülek (Şemseddin İsfahani)
Latif Koru (Nizameddin Suhrab)
Yılmaz Meydaneri (Banet)

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DİRENİŞ KARATAY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Direniş Karatay'ın tamamı Konya'da Selçuklu dönemine uygun tasarlanmış platolardan birinde gerçekleşti.