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Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
16:38
Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Aksiyon, macera, tarihi türler arasında dikkat çeken yapımlardan olan Direniş Karatay konusu ve oyuncuları ile gündemde. Filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Anadolu topraklarını anlatan yerli yapım bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek. Peki; Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?