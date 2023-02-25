Haberler Yaşam DİRİ FAY HATTI HARİTASI –Türkiye’de en riskli iller ve ilçeler hangileri? MTA ile 2023 diri fay hattı sorgulama

Giriş Tarihi: 25.02.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 10:14

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay hattı haritası 2023'ü paylaştı. Böylece vatandaşlar diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu sorularına yanıt alıyor. Yaşanan deprem sonrası Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 metrelik hareket yaşanırken, ülkemizin önemli bir bölümünde büyük deprem tehlikesi bulunuyor. Bu kapsamda 45 ilde aktif fay da denilen diri fay üzerinde bulunan noktalar var. İşte, MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…