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Haberler Yaşam DİRİ FAY HATTI HARİTASI –Türkiye’de en riskli iller ve ilçeler hangileri? MTA ile 2023 diri fay hattı sorgulama
Giriş Tarihi: 25.02.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 10:14

DİRİ FAY HATTI HARİTASI –Türkiye’de en riskli iller ve ilçeler hangileri? MTA ile 2023 diri fay hattı sorgulama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay hattı haritası 2023'ü paylaştı. Böylece vatandaşlar diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu sorularına yanıt alıyor. Yaşanan deprem sonrası Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 metrelik hareket yaşanırken, ülkemizin önemli bir bölümünde büyük deprem tehlikesi bulunuyor. Bu kapsamda 45 ilde aktif fay da denilen diri fay üzerinde bulunan noktalar var. İşte, MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…

DİRİ FAY HATTI HARİTASI –Türkiye’de en riskli iller ve ilçeler hangileri? MTA ile 2023 diri fay hattı sorgulama

MTA diri fay hattı haritası 2023 üzerinden yaşanan deprem sonrası fayların kırılması ve hareketliliği öğrenilebiliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Toplamda 485 diri fay hattı harita üzerinde belirlendi. İşte "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusunun cevabı

DİRİ FAY HATTI HARİTASI –Türkiye’de en riskli iller ve ilçeler hangileri? MTA ile 2023 diri fay hattı sorgulama

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

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DİRİ FAY HATTI HARİTASI –Türkiye’de en riskli iller ve ilçeler hangileri? MTA ile 2023 diri fay hattı sorgulama

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER

DİRİ FAY HATTI HARİTASI –Türkiye’de en riskli iller ve ilçeler hangileri? MTA ile 2023 diri fay hattı sorgulama

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

DİRİ FAY HATTI HARİTASI –Türkiye’de en riskli iller ve ilçeler hangileri? MTA ile 2023 diri fay hattı sorgulama

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

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