Diş eti kaşıntısı neden olur? Diş eti kaşıntısı nasıl geçer?

Diş eti kaşıntısının damak hastalıkları (periodontal hastalık) da dahil birçok farklı sebebi olabilir. Bazı alerjiler, bazı ilaçların kullanımı, diş gıcırdatma ya da ağızda oluşan herhangi bir yaralanma diş eti kaşıntısına sebep olabilir. Tedavi genel olarak altında yatan asıl sebebin tedavi edilmesi ile gerçekleştirilir. Diş Eti Kaşıntısı Neden Olur? Diş Eti İltihabı Diş eti kaşıntısının en yaygın sebebi damak hastalıkları, özellikle de diş eti iltihabıdır. Kaşıntıya aynı zamanda diş etinde rahatsızlık hissi, diş eti çekilmesi, ağız kokusu ve diş eti kanaması da eşlik eder. Birçok diş eti hastalığı, bakteriler sebebiyle olduğu için tedavi de genellikle gargara ve uygun diş macunu kullanımını içerir. Bunlar bakteri öldürerek diş eti iltihabını yok eder ve dişlerdeki ve damaktaki plakaların temizlenmesini sağlar. Alerjiler Vücudun herhangi bir yerindeki kaşıntının çoğu zaman sorumlusu alerjilerdir. Diş etindeki kaşıntının da sebebi besin alerjileri ya da polen alerjileri olabilir. Diş Gıcırdatma Bazen diş gıcırdatma dişe zarar verdiğinde ya da diş eti çekilmesi olduğunda diş eti kaşıntısına sebep olur. Diş gıcırdatma, dişleri ya da damağı birbirine sıkıca sürtüp sıkmak ile olur. Bu durum zamanla dişin enamel adı verilen dokusunun aşınmasına ve diş etlerinin çekilmesine sebep olur. Bu durum genellikle özel geliştirilmiş bir ağız koruyucusu ile engellenir. Ağız Yaralanmaları Özellikle açık yaraya sebep olan ağız yaralanmaları da diş eti kaşıntısına sebep olur. Bazen kesikler ya da yaralanmaların iyileşmesi esnasında kaşıntı ortaya çıkar. Birçok ağız yaralanması kendi kendine iyileşebildiği gibi, ağız gargaraları ile bu süreç hızlandırılabilir. İlaçların Yan Etkileri Bazı durumlarda, yan etkisi diş eti kaşıntısı bir ilaç diş etinde kaşınma nedeni olabilir. Eğer bu işe yaramazsa, ilacın dozu değiştirilir ya da başka bir ilaca geçilir. Kaşıntı genellikle diş etlerinin tahriş olması ile ortaya çıktığı için, bazen buna ek olarak farklı şikayetler de ortaya çıkabilir. Kalp Rahatsızlığı Kötü ağız sağlığı nadiren bir kalp rahatsızlığı nedeniyle ortaya çıkar. Doktora Gitmeyi İhmal Etmeyin Diş eti kaşıntısı her zaman bir diş doktoru ya da ağız sağlığı uzmanına danışılmalıdır. Bu durum özellikle, diş eti kanaması, diş eti çekilmesi, diş eti rahatsızlığı ve sürekli bir tahriş olduğu durumlarda geçerlidir. Tüm bu belirtiler, ciddi bir durum olan diş eti hastalığının göstergesidir. Tedavi edilmezse, diş kaybına ya da enfeksiyona sebep olabilir. Diş eti kaşıntısına sebep olan durumlar genellikle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Diş Eti Kaşıntısı Nasıl Geçer? Diş eti kaşıntısının tedavisine başlamadan önce, altında yatan sebebi bulmak için bir diş doktoruna başvurmalısınız. Evde yapılabilecek tedaviler, ameliyatsız tedaviler, lazer tedavisi ve periodontik ameliyat gibi birçok farklı tedavi yöntemi vardır. Tedavi, hastalığın şiddetine göre değişebileceği gibi hafif durumlarda müdahaleye gerek kalmadan hızlı bir iyileşme gözlenir. Ağır vakaların çoğunda diş eti kaşıntısı yoğun ve sürekli bir tedavi gerektirir. Antibiyotik Tedavisi Diş eti iltihabı için antibiyotik tedavisi gerekir. Ilık Tuzlu Su Hafif gıda ve ilaç alerjileri, evde yapılacak küçük müdahaleler ile giderilebilir. Ilık tuzlu su ile gargara yapmak ya da antibakteriyel gargaralar ile ağızdaki rahatsızlık giderilerek yavaşça iyileşmesi sağlanır. Çeşitli Yağlar Evde yapılabilecek müdehaleler içerisinde, nane, karanfil ve adaçayı yağı kullanımı sayılabilir. Bu yağların çoğu, diş macunlarında bulunur ve yağı direk dişe uygulamaktan daha hafif bir etki sağlar. Bu tedaviler bazen anında etki ederken bazen de tedaviyi tekrar etmek gerekebilir. Diş Temizliği Diş eti iltihabı, dişte bulunan ve diş eti kaşıntısına sebep olan plakaların çıkarılmasına yardımcı olan diş temizliği ile tedavi edilebilir. Diğer yöntemler arasında, dişin üstündeki tabakanın temizlenmesi ve diş eti cebi adı verilen bölgede biriken plakların derin temizlenmesi olan ve dişin kökünde bulunan bakteriyel toksinleri hedef alan kök temizliği de sayılabilir. Lazer Tedavisi Lazer tedavisi, kök tedavisi ve plak temizliğinin daha hafif bir yöntemi olup, birkaç seans şeklinde uygulanır. Bu tedavi çoğunlukla, diş eti kaşıntısının tekrarlanmaması için yılda en az iki kez yapılmalıdır. Ameliyat Diş eti iltihabı tedavi edilmeyip, ağız iltihabına dönüştüğü durumlarda genellikle ağız ameliyatı yapılır. En yaygın olanları arasında yumuşak doku nakli, diş eti cebi küçültülmesi ve yeniden üretme tedavileri sayılabilir. Yumuşak doku nakli genellikle diş eti çekilmesi yaşayan hastalarda kullanılır ve kök etrafındaki dokular, ağzın içinden alınan dokular ile değiştirilir. Diş eti cebi ameliyatı, diş eti dokunusun katlanarak bakterilerden temizlenmesi ve cebin daha da derinleşmesini önlemek amacı ile yeniden eklenmesini içerir. Yeniden üretme tedavisi, dokunun katlanıp bakterilerden temizlenmesi sonrasında, enjekte edilen doku üretici proteinlerde dokuların yeniden üretilmesini sağlar. Bir doktora başvurarak, ciddi bir diş eti hastalığı belirtisi olmadığından emin olunmadan evde tedavi yoluna başvurulmamalıdır. Zamanında müdahale ile, diş eti hastalıklarının çoğunluğu ameliyata gerek kalmadan tedavi edilir. Düzenli alınacak antibiyotikler ile iltihap birkaç gün içerisinde iyileşmeye başlar. Bu çok yaygın olmamakla birlikte genellikle bu yan etkiler, vücut ilaca alıştıkça kendiliğinden geçer. Kaynak: multiyasam.com