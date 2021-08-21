Diş eti kaşıntısı neden olur? Diş eti kaşıntısı nasıl geçer?

Diş eti kaşıntısının damak hastalıkları (periodontal hastalık) da dahil birçok farklı sebebi olabilir. Bazı alerjiler, bazı ilaçların kullanımı, diş gıcırdatma ya da ağızda oluşan herhangi bir yaralanma diş eti kaşıntısına sebep olabilir. Tedavi genel olarak altında yatan asıl sebebin tedavi edilmesi ile gerçekleştirilir.