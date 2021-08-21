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Haberler Yaşam Diş eti kaşıntısı neden olur? Diş eti kaşıntısı nasıl geçer?
Giriş Tarihi: 21.08.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 11:43

Diş eti kaşıntısı neden olur? Diş eti kaşıntısı nasıl geçer?

Diş eti kaşıntısı neden olur, nasıl geçer?

Diş eti kaşıntısının damak hastalıkları (periodontal hastalık) da dahil birçok farklı sebebi olabilir. Bazı alerjiler, bazı ilaçların kullanımı, diş gıcırdatma ya da ağızda oluşan herhangi bir yaralanma diş eti kaşıntısına sebep olabilir. Tedavi genel olarak altında yatan asıl sebebin tedavi edilmesi ile gerçekleştirilir.

Diş eti kaşıntısı neden olur, nasıl geçer?

Diş Eti Kaşıntısı Neden Olur?

Diş Eti İltihabı
Diş eti kaşıntısının en yaygın sebebi damak hastalıkları, özellikle de diş eti iltihabıdır.

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Diş eti kaşıntısı neden olur, nasıl geçer?

Kaşıntıya aynı zamanda diş etinde rahatsızlık hissi, diş eti çekilmesi, ağız kokusu ve diş eti kanaması da eşlik eder.

Diş eti kaşıntısı neden olur, nasıl geçer?

Birçok diş eti hastalığı, bakteriler sebebiyle olduğu için tedavi de genellikle gargara ve uygun diş macunu kullanımını içerir.

Diş eti kaşıntısı neden olur, nasıl geçer?

Bunlar bakteri öldürerek diş eti iltihabını yok eder ve dişlerdeki ve damaktaki plakaların temizlenmesini sağlar.

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