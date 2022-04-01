Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutacak olan müminler orucu bozan durumları öğrenmek istiyor. Bunların başında ise diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu geliyor. Orucu bozan durumları dikkate alarak, ibadetlerini sıkıntıya sokacak durumların önüne geçmek isteyen Müslümanlar, Diyanet'in yayımladığı bilgileri dikkate alıyor. Diyanet ise diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağına ilişkin net bilgiyi duyurdu. Peki Diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi? Diyanet'e göre oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte yanıtı