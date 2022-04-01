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Haberler Yaşam Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:45

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutacak olan müminler orucu bozan durumları öğrenmek istiyor. Bunların başında ise diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu geliyor. Orucu bozan durumları dikkate alarak, ibadetlerini sıkıntıya sokacak durumların önüne geçmek isteyen Müslümanlar, Diyanet'in yayımladığı bilgileri dikkate alıyor. Diyanet ise diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağına ilişkin net bilgiyi duyurdu. Peki Diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi? Diyanet'e göre oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte yanıtı

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi oruç tutarken diş fırçalanır mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Oruca niyet ettikten sonra orucu bozan pek çok durum vardır. İslam alemi en doğru ve güvenilir kaynaktan sorunun yanıtına ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği üzere ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığına ise Diyanet bilgisinden ulaşılabiliyor.

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet tarafından gündeme getirilen ve herkesin bilinçlenmesi hedeflenen bir konudur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

DİYANET'E GÖRE ORUÇLUYKEN DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

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