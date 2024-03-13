Diş hekimi Mustafa Kalaycı cinayeti: Karısı ve spor hocasının yaptıkları kan dondurdu!

ADLİYEDE İTİRAF ETTİ

Emniyette susma hakkını kullanan Ayşegül Kalaycı adliyede; eşini Mehmet Kırıcı'nın öldürdüğünü söylememesi dikkat çekti. Ayşegül Kırıcı ayrıca ifadesinde eşinin ölümünde en küçük bir katkısının olmadığını tekrarladı ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgusu ve nöbetçi mahkemede yapılan yargılamada ise Mehmet Kırıcı'nın 7 Ocak tarihinde güvenlik kamerasına yakalanmamak için apartmana girerken binanın elektriğini komple kestiği; çıkarken de elektriği açtığı ortaya çıktı. Mehmet Kırıcı ise emniyette, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.