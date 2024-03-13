Haberler
Yaşam
Diş hekimi Mustafa Kalaycı cinayeti: Karısı ve spor hocasının yaptıkları kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
10:29
Diş hekimi Mustafa Kalaycı cinayeti: Karısı ve spor hocasının yaptıkları kan dondurdu!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7 Ocak tarihinde evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın (55) ölümü ile ilgili gözaltına alınan eşi Ayşegül Kalaycı ile spor hocası Mehmet Kırıcı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. İşte kan donduran cinayetin detayları…