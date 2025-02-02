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Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
13:07
Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!
Bursa'da ailesi tarafından özel bir diş kliniğine götürülen 5 yaşındaki Deniz Sönmez, burada 1 dişi .çekilip 4 dişine dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturmada, 8'de 4 kusurlu bulunan 2 diş hekimi ve 2 sağlık çalışanının cezası belli oldu.