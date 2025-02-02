Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!

Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı dahil 12 kişiden oluşan heyetin incelediği ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği 51 sayfalık raporda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilirken, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları değerlendirildi. Buna göre Savcılık ise 17 sayfalık bir iddianame hazırlayarak, sanıklar hakkında, 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.