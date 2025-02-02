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Haberler Yaşam Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:07

Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!

Bursa'da ailesi tarafından özel bir diş kliniğine götürülen 5 yaşındaki Deniz Sönmez, burada 1 dişi .çekilip 4 dişine dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturmada, 8'de 4 kusurlu bulunan 2 diş hekimi ve 2 sağlık çalışanının cezası belli oldu.

MUHARREM DOĞANTEZ
Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!

Osmangazi ilçesinde Elena ve Aydın Sönmez çifti, 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'i diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım 2023 tarihinde özel bir kliniğe götürmüştü.

Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!

Klinikte genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 adet de dolgu işlemi uygulanan 5 yaşındaki Deniz Sönmez, eve geldikten sonra fenalaşmış, hastaneye kaldırılan çocuk, 3 gün sonra oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmişti.

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Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!

Deniz Sönmez'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Diş Hekimi A.S., Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Anestezi Teknikeri G.K. ile Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdürü K.G.Y. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!

51 SAYFALIK RAPOR, 17 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 sayfalık bir adli tıp raporu hazırlandı. Hazırlanan rapor, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi.

Dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında flaş gelişme!

Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı dahil 12 kişiden oluşan heyetin incelediği ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği 51 sayfalık raporda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilirken, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları değerlendirildi. Buna göre Savcılık ise 17 sayfalık bir iddianame hazırlayarak, sanıklar hakkında, 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

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