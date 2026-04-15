Haberler Yaşam Hac yolculuğu ne zaman başlıyor, dönüş tarihleri belli mi? 2026 Diyanet takvimi açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 17:15

2026 yılı hac ibadeti için süreç, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvimle netlik kazandı. Milyonlarca Müslümanın büyük bir heyecanla takip ettiği hac organizasyonunda kura, kayıt ve kafile tarihleri kesinleşirken, kutsal topraklara gidiş ve dönüş planlaması da belli oldu. 2026 hac takvimi böylece netleşirken, milyonlarca vatandaş için manevi yolculuk süreci de resmen başlayacak.

Nisan ayında başlayacak yolculukla birlikte hacı adayları, ibadetlerini yerine getirmek üzere kademeli olarak Mekke ve Medine'ye hareket edecek. Organizasyonun Haziran ayına kadar sürecek olması nedeniyle tüm sürecin detayları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, sürecin düzenli ve güvenli şekilde ilerlemesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

2026 HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

  • Belirlenen programa göre hac organizasyonu, Nisan, Mayıs ve Haziran 2026 aylarını kapsayacak şekilde planlandı.
  • Bu süreçte Türkiye'den kutsal topraklara gidecek hacı adayları için tüm aşamalar netleşirken, 2026 hac organizasyonu resmi olarak takvime bağlanmış oldu.

İLK HAC KAFİLESİ NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre ilk hac kafilesi 18 Nisan 2026 tarihinde Türkiye'den kutsal topraklara hareket edecek.

Bu tarihten itibaren hacı adaylarının Suudi Arabistan'a sevk işlemleri kademeli olarak devam edecek ve süreç 22 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek.

HAC DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Hac ibadetini tamamlayan vatandaşların yurda dönüş süreci de planlandı. Buna göre:
  • İlk dönüş kafileleri: 31 Mayıs 2026
  • Son dönüş kafilesi: 25 Haziran 2026
HAC KURASI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar için kura süreci 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrası sonuçlar, e-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldı.

HAC KAYIT SÜRECİ NE ZAMAN TAMAMLANDI?

  • Kurada ismi çıkan adaylar için kesin kayıt süreci 11–21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süreyi kaçıran adaylar için ise ek kayıt hakkı tanındı.
  • Ek kayıt dönemi 27 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanarak 2026 Hac organizasyonu kayıt süreci resmi olarak sona erdi.

