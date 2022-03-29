Haberler Yaşam İzmir İmsakiye takvimi 2022! Diyanet ile İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:33

İzmir İmsakiye takvimi 2022! Diyanet ile İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayı geri sayımı sürerken İmsakiye takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. İftar ve sahur yemeklerini İzmir'de hazırlayacak olan vatandaşlar, İzmir sahur ve iftar saatlerine yoğunlaştı. Ramazan ayında oruca niyetlenecek olan vatandaşlar, İzmir imsak vakitleri ve 2022 sahur ve iftar saatlerini Diyanet'in 2022 Ramazan imsakiyesi üzerinden öğrenecekler. Diyanet ile İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu! Peki; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte İzmir İmsakiye takvimi 2022