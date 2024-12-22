Haberler
Yaşam
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! 4 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
10:57
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilme üzere açık bulunan pozisyonlara 4 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yayınlanan ilan ile personel alımına ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Peki, Diyanet Akademisine Aday Din Görevlisi (İmam Hatip) personel alımı ne zaman, şartları neler?