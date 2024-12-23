DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde 2025 kandil tarihleri takip ediliyor. İslam aleminin ibadetle dolu geçirdiği bu özel günde kılınacak namazlar, okunacak dualar şimdiden çıkarılmaya başladı. Peki; Regaip Kandili ne zaman?