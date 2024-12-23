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DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
16:49
DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?
Diyanet kandil tarihleri 2025 takvimi gündemdeki yerini aldı. İslam alemi üç ayların girişiyle birlikte ilk kandil için de geri sayıma başlayacak. Recep ayının ilk perşembe gecesi olarak idrak edilen Regaib gecesi Müslümanların ibadet planları arasında yerini aldı. Peki; Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor, ibadetleri neler? İşte, Regaip Kandili tarihi...