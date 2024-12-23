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Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:49

DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Diyanet kandil tarihleri 2025 takvimi gündemdeki yerini aldı. İslam alemi üç ayların girişiyle birlikte ilk kandil için de geri sayıma başlayacak. Recep ayının ilk perşembe gecesi olarak idrak edilen Regaib gecesi Müslümanların ibadet planları arasında yerini aldı. Peki; Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor, ibadetleri neler? İşte, Regaip Kandili tarihi...

DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde 2025 kandil tarihleri takip ediliyor. İslam aleminin ibadetle dolu geçirdiği bu özel günde kılınacak namazlar, okunacak dualar şimdiden çıkarılmaya başladı. Peki; Regaip Kandili ne zaman?

DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 Diyanet takvimine göre Recep ayı 1 Ocak Çarşamba günü başlıyor. Recep ayının ilk perşembe gecesi ise Regaip Kandili idrak ediliyor.

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DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Buna göre Regaip Kandili 2 Ocak perşembe günü idrak edilecek.

DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

2025 DİYANET TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

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