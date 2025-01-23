DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı tarihleri

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.