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DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı tarihleri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
15:30
DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı tarihleri
Ramazan Ayı, tüm İslam âleminde heyecanla beklenen ve manevi coşkuyla geçirilen en mübarek zamanlardan biri. Müslümanlar, otuz gün boyunca sahurla başlayıp akşam ezanıyla iftar yaparak oruç ibadetlerini yerine getirecekler. On bir ayın sultanı Ramazan yaklaşırken, bu özel ayı en güzel şekilde karşılamak isteyenler ilk oruç gününü merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte, Ramazan Bayramı tarihleri.