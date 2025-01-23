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Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:30

DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı tarihleri

Ramazan Ayı, tüm İslam âleminde heyecanla beklenen ve manevi coşkuyla geçirilen en mübarek zamanlardan biri. Müslümanlar, otuz gün boyunca sahurla başlayıp akşam ezanıyla iftar yaparak oruç ibadetlerini yerine getirecekler. On bir ayın sultanı Ramazan yaklaşırken, bu özel ayı en güzel şekilde karşılamak isteyenler ilk oruç gününü merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte, Ramazan Bayramı tarihleri.

DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı tarihleri
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DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı tarihleri

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor.

Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

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DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı tarihleri

İLK ORUÇ NE ZAMAN?
İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı tarihleri

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı tarihleri

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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