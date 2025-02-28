Diyarbakır iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Diyarbakır için 2025 Ramazan ayının ilk 5 gününe ait iftar ve sahur (imsak) vakitleri aşağıdaki gibidir:
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Diyarbakır İftar Vakti: 18:19
Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:24
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Diyarbakır İftar Vakti: 18:20
Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:22
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Diyarbakır İftar Vakti: 18:21
Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:21
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Diyarbakır İftar Vakti: 18:22
Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:20
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Diyarbakır İftar Vakti: 18:23
Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:18