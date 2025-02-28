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Haberler Yaşam Diyarbakır iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:12

Diyarbakır iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Diyarbakır'da Ramazan ayının coşkusu yaşanırken, sahur vakti ve iftar saati büyük bir merak konusu oldu. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, imsakiye saatlerine göre planlarını yapıyor. İftar sofralarının heyecanını paylaşmak isteyenler, akşam ezanının vaktini sabırsızlıkla bekliyor. 2025 Diyarbakır iftar saati saat kaçta? İşte sahur vakti ve imsakiye saatleri!

Diyarbakır iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayına yaklaşırken Diyarbakır'da iftar saati ve sahur vakti için hazırlıklar sürüyor. Oruç tutacaklar imsakiye bilgilerini takip ederek vakitlerini planlıyor. İşte 2025 Diyarbakır imsakiye ile iftar ve sahur saati

Diyarbakır iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

DİYARBAKIR İMSAKİYE 2025: DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Diyarbakır başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Diyarbakır iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Diyarbakır için 2025 Ramazan ayının ilk 5 gününe ait iftar ve sahur (imsak) vakitleri aşağıdaki gibidir:

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Diyarbakır İftar Vakti: 18:19

Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:24

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Diyarbakır İftar Vakti: 18:20

Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:22

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Diyarbakır İftar Vakti: 18:21

Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:21

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Diyarbakır İftar Vakti: 18:22

Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:20

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Diyarbakır İftar Vakti: 18:23

Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

Diyarbakır iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

DİYARBAKIR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Diyarbakır için ilk teravih vakti 19:33 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:33

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:34

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:35

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:36

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 19:37

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:38

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Diyarbakır iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1. GÜN: 30 Mart 2025 Pazar

2. GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. GÜN: 1 Nisan 2025 Salı

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