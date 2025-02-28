Diyarbakır iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

DİYARBAKIR İMSAKİYE 2025: DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Diyarbakır başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;