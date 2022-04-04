Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Diyarbakır İmsakiye 2022 I Diyarbakır iftar vakti saat kaçta? Diyanet ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:51

Diyarbakır İmsakiye 2022 I Diyarbakır iftar vakti saat kaçta? Diyanet ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

2022 Ramazan ayı ile birlikte pandemi ile geçen iki senenin ardından 11 ayın sultanı tüm maneviyatıyla heyecan içinde karşılandı. Ramazan-ı Şerifin beraberinde getirdiği oruç ibadeti de bugün 3. Gününü tamamlıyor. İllerde gündem olan Ramazan İmsakiyesi Diyanet takvimi ile belirlendi. O iller arasında Diyarbakır da bulunuyor. Diyarbakır İmsakiye ile yanıt bulan "Diyarbakır iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta" soruları bugün de şehir sakinlerinin yakın takibinde. İşte Diyarbakır imsak vakti ve akşam ezanıyla birlikte Diyarbakır İmsakiye 2022…

Diyarbakır İmsakiye 2022 I Diyarbakır iftar vakti saat kaçta? Diyanet ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan ayı, kalabalık sahur ve iftar sofralarıyla İslam alemine bir hediye gibi geldi. Geçtiğimiz iki yılda koronavirüs sebebiyle evlerde kalabalık sofralar kuramayan ve cemaatle namaz kılamayan Müslümanlar, bu yılın tadını çıkarıyor. Diyanet ile belirlenen il il imsakiye takvimi bu yıl da yayınlandı. Diyarbakır'da da "Diyarbakır iftar vakti ve Diyarbakır sahur vakti saat kaçta?" soruları sorulmaya başlandı. Ezan vakitleriyle belirlenen Diyarbakır iftar saati için Diyarbakır İmsakiye 2022 takvimi şöyle…

Diyarbakır İmsakiye 2022 I Diyarbakır iftar vakti saat kaçta? Diyanet ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan ayında 30 günlük iftar vakti ve sahur saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. >> Diyarbakır İmsakiye << linkine tıklayarak tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. >> Diyarbakır İftar Vakti << linkine tıklayıp iftar saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır İmsakiye 2022 I Diyarbakır iftar vakti saat kaçta? Diyanet ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Diyarbakır İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04.30

İftar Vakti: 18.51

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 04.28

İftar Vakti: 18.52

6 Nisan Çarşamba:

Sahur Vakti: 04.27

İftar Vakti: 18.52

7 Nisan Perşembe:

Sahur Vakti: 04.25

İftar Vakti: 18.54

Ramazan ayı Diyarbakır İmsakiye için tıklayınız.

Diyarbakır İmsakiye 2022 I Diyarbakır iftar vakti saat kaçta? Diyanet ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Diyarbakır Teravih Namazı Saatleri

Diyarbakır'da 4 Nisan Pazartesi teravih namazı 20.09'da kılınacak.

Diyarbakır'da 5 Nisan Salı: 20.10

Diyarbakır'da 6 Nisan Çarşamba: 20.11

Diyarbakır'da 7 Nisan Perşembe: 20.12

Diyarbakır İmsakiye 2022 I Diyarbakır iftar vakti saat kaçta? Diyanet ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Diyanet, Teravih namazı hükmü ile ilgili şu cevabı veriyor:

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

SON DAKİKA