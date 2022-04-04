2022 Ramazan ayı ile birlikte pandemi ile geçen iki senenin ardından 11 ayın sultanı tüm maneviyatıyla heyecan içinde karşılandı. Ramazan-ı Şerifin beraberinde getirdiği oruç ibadeti de bugün 3. Gününü tamamlıyor. İllerde gündem olan Ramazan İmsakiyesi Diyanet takvimi ile belirlendi. O iller arasında Diyarbakır da bulunuyor. Diyarbakır İmsakiye ile yanıt bulan "Diyarbakır iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta" soruları bugün de şehir sakinlerinin yakın takibinde. İşte Diyarbakır imsak vakti ve akşam ezanıyla birlikte Diyarbakır İmsakiye 2022…