Diyarbakır sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Diyarbakır İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Diyarbakır sahur vakti 2023 yılında gecenin sabaha kavuştuğu vakitlerdedir. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte merak edilenlerin başında sahur ve imsak vakitleri gelir. İmsakiye veya ramazan imsakiyesi, ramazanda imsak zamanını yerel saate göre gösteren çizelgeye denir. Diyarbakır sahur saati, her gün değişiklik gösterir. Sahur saatleri, birkaç dakika geriye atacak. Diyarbakır'da sahur saat kaçta, dediğimizde ilk sahurun en geç vakitte olduğunu öğreniriz. Diyarbakır iftar vakti, ilk gün en erken vakitte akşam ezanı ile başlar.