Diyarbakır sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Diyarbakır İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Diyarbakır sahur vakti 2023 yılında ilk gün gecenin son saatlerinde biter. İmsakiye veya ramazan imsakiyesi, ramazanda imsak vaktini ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye denir. Diyarbakır sahur saati, ilk gün en geç vakitte olup geriye doğru birkaç dakika gider. Diyarbakır sahur saatleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ortalarında yer aldığı için çevre illere göre en ortadadır. Sahur saat kaçta, dediğimizde her gün için farklılık gösterdiğini öğreniriz. Diyarbakır İftar vakti ise ilk gün diğer günlere göre en erken başlarken son gün en geç vakitte başlamaktadır.