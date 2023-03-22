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Haberler Yaşam Diyarbakır sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Diyarbakır İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 14:13

Diyarbakır sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Diyarbakır İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Diyarbakır sahur vakti 2023 yılında gecenin sabaha kavuştuğu vakitlerdedir. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte merak edilenlerin başında sahur ve imsak vakitleri gelir. İmsakiye veya ramazan imsakiyesi, ramazanda imsak zamanını yerel saate göre gösteren çizelgeye denir. Diyarbakır sahur saati, her gün değişiklik gösterir. Sahur saatleri, birkaç dakika geriye atacak. Diyarbakır'da sahur saat kaçta, dediğimizde ilk sahurun en geç vakitte olduğunu öğreniriz. Diyarbakır iftar vakti, ilk gün en erken vakitte akşam ezanı ile başlar.

Diyarbakır sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Diyarbakır İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Diyarbakır sahur vakti 2023 yılında ilk gün gecenin son saatlerinde biter. İmsakiye veya ramazan imsakiyesi, ramazanda imsak vaktini ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye denir. Diyarbakır sahur saati, ilk gün en geç vakitte olup geriye doğru birkaç dakika gider. Diyarbakır sahur saatleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ortalarında yer aldığı için çevre illere göre en ortadadır. Sahur saat kaçta, dediğimizde her gün için farklılık gösterdiğini öğreniriz. Diyarbakır İftar vakti ise ilk gün diğer günlere göre en erken başlarken son gün en geç vakitte başlamaktadır.

Diyarbakır sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Diyarbakır İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Diyarbakır sahur ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan, insanları birbirine daha da yakınlaştıran, yardımlaşma duygusunu pekiştiren, tok ile açın bir olduğunu hatırlatan mübarek bir aydır. İmsakiye 2023 Ramazan ayında iftar, sahur ve imsak vakti saatlerini takip etmek adına büyük önem taşıyor. Bu yıl 23 Mart'tan 21 Nisan'a kadar oruç tutulacak. 23 Mart 2023 tarihinde başlayan ramazan ayında her şehir için farklı sahur ve iftar vakitleri değişiklik gösterir. Bu yılda ramazan ayı 29 gündür. Ramazan bayramının birinci günü 21 Nisan 2023 tarihine denk gelmektedir.

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Diyarbakır sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Diyarbakır İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

İmsak vakti, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Diyarbakır'da ilk gün imsak vakti 04.51 saatindedir. Son güne doğru geriye giden imsak vakitleri 20 Nisan 2023 tarihinde ise 04.03 saatindedir. İftar vakti, oruç açma zamanıdır. Diyarbakır'da ilk gün iftar vakti 17.41 saatindedir. Son güne doğru ileriye giden iftar vakitleri 20 Nisan 2023tarihinde ise 19.06 saatinde başlamaktadır.

Diyarbakır sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Diyarbakır İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

23 Mart Diyarbakır İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Ramazan ayında Diyarbakır birinci gün ve son gün ezan vakitleri şu şekildedir:

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

  • 1. Gün 21.03.2023 04:54 06:15 12:32 15:57 18:38 19:54
  • 2. Gün 20.04.2023 04:03 05:31 12:23 16:06 19:06 20:27
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