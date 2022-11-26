Haberler Yaşam DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

Giriş Tarihi: 26.11.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 07:15

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ sosyal konut kura çekimi 250 bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için devam ediyor. 26 Kasım 2022 (bugün) Diyarbakır kuraları başlıyor. Toplamda 5 bin 500 konut Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro ve Dicle ilçelerinde sahiplerini bulacak. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile naklen takip edilebilecek. Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu kuralar çekimi için kullanılacak. 26-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Diyarbakır TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kuraları engelli, genç, emekli kategorilerinde çekiliyor. Peki, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonuçları sorgulama…