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Haberler Yaşam DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!
Giriş Tarihi: 26.11.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 07:15

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ sosyal konut kura çekimi 250 bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için devam ediyor. 26 Kasım 2022 (bugün) Diyarbakır kuraları başlıyor. Toplamda 5 bin 500 konut Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro ve Dicle ilçelerinde sahiplerini bulacak. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile naklen takip edilebilecek. Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu kuralar çekimi için kullanılacak. 26-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Diyarbakır TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kuraları engelli, genç, emekli kategorilerinde çekiliyor. Peki, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonuçları sorgulama…

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

Diyarbakır TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ile hak sahiplerine ulaştırılacak. Bugün başlayacak ve iki gün devam edecek TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Diyarbakır sosyal konut başvuru sonuçları bugün Merkez ilçesi için hak sahiplerini bulacak. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başladı. İşte, 2022 Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları ile başvuru sonucu sorgulama…

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ KURA ÇEKİMİ DİYARBAKIR VE MALATYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 26 Kasım bugün Malatya ve Diyarbakır'da çekiliş gerçekleşiyor

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DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

12 ilçede toplamda 5 bin 500 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Diyarbakır kura çekimi 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

26 Kasım: Merkez

27 Kasım: Merkez

28 Kasım: Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş

NOT: Hazro ve Dicle ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi gerçekleştirilmeyecek.

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ DİYARBAKIR KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Diyarbakır kura çekimi 26 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Diyarbakır evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

DİYARBAKIR MERKEZ: 3514 KONUT

DİYARBAKIR ERGANİ: 300

DİYARBAKIR BİSMİL: 196

DİYARBAKIR ÇERMİK: 158

DİYARBAKIR SİLVAN: 250

DİYARBAKIR KULP: 200

DİYARBAKIR EĞİL: 126

DİYARBAKIR HANİ: 250

DİYARBAKIR KOCAKÖY: 70

DİYARBAKIR CÜNGÜŞ: 112

DİYARBAKIR HAZRO: 124

DİYARBAKIR DİCLE: 250

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Diyarbakır TOKİ kura sonuçları için

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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