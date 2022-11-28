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Haberler Yaşam DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranı canlı yayında!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 07:43

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi 250 bin konut için gerçekleşmeye devam ediyor. Haftalık olarak güncellenen kura takvimine göre 28 Kasım 2022 (bugün) Diyarbakır kuraları tamamlanıyor. Merkez ilçesi için Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bugün Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş ilçelerinde konutlar hak sahiplerini bulacak. Diyarbakır TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında yerini aldı. Engelli, genç, emekli kategorilerinde çekilen İlk Evim kurası için geri sayım başladı. Peki, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları canlı yayın nereden izlenir? İşte, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranı canlı yayında!

Diyarbakır TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile gündemde. Bugün tamamlanacak TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Merkez ilçesinde tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim kuraları ardından sosyal konut Diyarbakır başvuru sonuçları diğer ilçeler için belli olacak. 2+1 3+1 konut sorgulama işlemleri resmi internet adresi üzerinden başladı. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yayında. İşte, 2022 Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle!

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ KURA ÇEKİMİ DİYARBAKIR VE MALATYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 28 Kasım bugün Malatya ve Diyarbakır'da çekiliş gerçekleşiyor

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TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, BİTTİ Mİ?

12 ilçede toplamda 5 bin 500 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Diyarbakır kura çekimi 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

26 Kasım: Merkez

27 Kasım: Merkez

28 Kasım: Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş

NOT: Hazro ve Dicle ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi gerçekleştirilmeyecek.

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ DİYARBAKIR KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Diyarbakır kura çekimi 26 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Diyarbakır evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

DİYARBAKIR MERKEZ: 3514 KONUT

DİYARBAKIR ERGANİ: 300

DİYARBAKIR BİSMİL: 196

DİYARBAKIR ÇERMİK: 158

DİYARBAKIR SİLVAN: 250

DİYARBAKIR KULP: 200

DİYARBAKIR EĞİL: 126

DİYARBAKIR HANİ: 250

DİYARBAKIR KOCAKÖY: 70

DİYARBAKIR CÜNGÜŞ: 112

DİYARBAKIR HAZRO: 124

DİYARBAKIR DİCLE: 250

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranı canlı yayında!

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Diyarbakır TOKİ kura sonuçları için

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

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