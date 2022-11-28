Haberler Yaşam DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranı canlı yayında!

Giriş Tarihi: 28.11.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 07:43

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi 250 bin konut için gerçekleşmeye devam ediyor. Haftalık olarak güncellenen kura takvimine göre 28 Kasım 2022 (bugün) Diyarbakır kuraları tamamlanıyor. Merkez ilçesi için Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bugün Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş ilçelerinde konutlar hak sahiplerini bulacak. Diyarbakır TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında yerini aldı. Engelli, genç, emekli kategorilerinde çekilen İlk Evim kurası için geri sayım başladı. Peki, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları canlı yayın nereden izlenir? İşte, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonuçları sorgulama ekranı…