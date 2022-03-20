Diyarbakır ve Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

Yaklaşık iki haftadır devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu hafta azalarak bitmesi beklenen şiddetli kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Cuma günü birçok bölgede alınan kararların ardından pazartesi için kar tatili açıklamasında gözler il valiliklerinde. O iller arasında Diyarbakır ve Malatya da var. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, Malatya'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...