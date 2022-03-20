Diyarbakır ve Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

Sosyal hayatın birçok noktasına etki eden şiddetli kar yağışı, illerde cuma günü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için eğitim - öğretime nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Valiliklerden gelen kar tatili açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. "Diyarbakır'da ve Malatya'da yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...