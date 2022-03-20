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Haberler Yaşam Diyarbakır ve Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 14:46

Diyarbakır ve Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

Yaklaşık iki haftadır devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu hafta azalarak bitmesi beklenen şiddetli kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Cuma günü birçok bölgede alınan kararların ardından pazartesi için kar tatili açıklamasında gözler il valiliklerinde. O iller arasında Diyarbakır ve Malatya da var. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, Malatya'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...

Diyarbakır ve Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır Valiliği, bu hafta pazartesi günü için herhangi bir açıklama yapmadı. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliği, bu hafta pazartesi günü için herhangi bir açıklama yapmadı. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.

Diyarbakır ve Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

DİYARBAKIR VE MALATYA HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu.

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Diyarbakır ve Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

Doğu Anadolu Bölgesi, çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Malatya: Çok bulutlu.

Diyarbakır ve Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?
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Diyarbakır ve Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

Sosyal hayatın birçok noktasına etki eden şiddetli kar yağışı, illerde cuma günü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için eğitim - öğretime nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Valiliklerden gelen kar tatili açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. "Diyarbakır'da ve Malatya'da yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...

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