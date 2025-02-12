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Diyarbakır'da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır'da ders var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
07:20
Diyarbakır'da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır'da ders var mı, yok mu?
Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, öğrenciler ve veliler Diyarbakır Valiliği'nden yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, 12 Şubat Çarşamba günü Diyarbakır'da okullar tatil mi? İşte detaylar…