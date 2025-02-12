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Haberler Yaşam Diyarbakır'da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır'da ders var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:20

Diyarbakır'da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır'da ders var mı, yok mu?

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, öğrenciler ve veliler Diyarbakır Valiliği'nden yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, 12 Şubat Çarşamba günü Diyarbakır'da okullar tatil mi? İşte detaylar…

Diyarbakır’da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır’da ders var mı, yok mu?

Diyarbakır'da hava şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte okulların durumu gündemde. Öğrenciler ve veliler "12 Şubat'ta Diyarbakır'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, gözler Diyarbakır Valiliği'nden gelecek resmi açıklamada. İşte konuya dair son gelişmeler…

Diyarbakır’da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır’da ders var mı, yok mu?

DİYARBAKIR'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır'da bugün okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Diyarbakır Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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Diyarbakır’da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır’da ders var mı, yok mu?

DİYARBAKIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

12 Şubat Çarşamba: Bulutlu ve yağmurlu, yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.
Gündüz: 4°C | Gece: 2°C

13 Şubat Perşembe: Yağmur veya karla karışık yağmur etkili olacak.
Gündüz: 4°C | Gece: 2°C

14 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Gündüz: 6°C | Gece: 0°C

15 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.
Gündüz: 6°C | Gece: 1°C

16 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu gökyüzü ile hafif serin bir gün yaşanacak.
Gündüz: 7°C | Gece: 2°C

Diyarbakır’da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır’da ders var mı, yok mu?
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Diyarbakır’da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır’da ders var mı, yok mu?
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