Diyarbakır’da bugün okullar tatil mi? Gözler Diyarbakır Valiliğinde! 12 Şubat Diyarbakır’da ders var mı, yok mu?

DİYARBAKIR'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır'da bugün okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Diyarbakır Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.