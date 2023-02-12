Haberler Yaşam Kahramanmaraş depremi Diyarbakır ölü yaralı sayısı - 6 Şubat Diyarbakır'da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:37

Kahramanmaraş depremi Diyarbakır ölü yaralı sayısı - 6 Şubat Diyarbakır'da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Diyarbakır ölü yaralı sayısı: Türkiye, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve halen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş merkezli deprem için tek yürek oldu. Zamanla yarış sürerken ekipler göçük altından gelecek tek bir nefes için seferber oluyor. Öte yandan gelişmeler de " Diyarbakır'da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" soruları yanıt arıyor. Yüzyılın en büyük depremi olarak tanımlanan felakette, birçok ülke de Türkiye'ye destek için bölgeye ekiplerini gönderdi. İşte Diyarbakır depremde ölü ve yaralı sayısı…