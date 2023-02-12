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Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:37

Kahramanmaraş depremi Diyarbakır ölü yaralı sayısı - 6 Şubat Diyarbakır'da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Diyarbakır ölü yaralı sayısı: Türkiye, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve halen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş merkezli deprem için tek yürek oldu. Zamanla yarış sürerken ekipler göçük altından gelecek tek bir nefes için seferber oluyor. Öte yandan gelişmeler de " Diyarbakır'da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" soruları yanıt arıyor. Yüzyılın en büyük depremi olarak tanımlanan felakette, birçok ülke de Türkiye'ye destek için bölgeye ekiplerini gönderdi. İşte Diyarbakır depremde ölü ve yaralı sayısı…

Kahramanmaraş depremi Diyarbakır ölü yaralı sayısı - 6 Şubat Diyarbakır’da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Vatandaşlar deprem bölgesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken "Diyarbakır'da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman… 10 ilde hasara ve can kayıplarına neden olan büyük sarsıntının ardından göçük altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte Diyarbakır'da depremde ölü ve yaralı sayısı son durum ve detaylar.

Kahramanmaraş depremi Diyarbakır ölü yaralı sayısı - 6 Şubat Diyarbakır’da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

DEPREM BÜYÜK BİR YIKIMA YOL AÇTI

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri, oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri felaketin 5. Gününde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Saatler geçtikçe bilanço da artıyor.

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Kahramanmaraş depremi Diyarbakır ölü yaralı sayısı - 6 Şubat Diyarbakır’da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

AFAD, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin diğer illere sevk edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş depremi Diyarbakır ölü yaralı sayısı - 6 Şubat Diyarbakır’da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI! (*Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.)

KAHRAMANMARAŞ 530 - 2900
HATAY 872 - 2766
OSMANİYE 293 - 1315
ADIYAMAN 720 - 400
DİYARBAKIR 92 - 770
ŞANLIURFA 95 - 1791
GAZİANTEP 481 - 3890
KİLİS 22 - 417
ADANA 146 - 2611
MALATYA 166 - 3298

Kahramanmaraş depremi Diyarbakır ölü yaralı sayısı - 6 Şubat Diyarbakır’da depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU | DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 Şubat Cumartesi saat 23.58 itibarıyla 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 80 bin 278 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 24 bin 617 kişi vatandaşımız hayatını kaybetti.

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