Giriş Tarihi: 16.08.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
21:58
Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!
Dizilerin yeni sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi birçok popüler dizi haziran ayının gelmesiyle birlikte sezon finali yapmıştı. Sevilen yapımların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonda ekranlarda boy gösterecek yeni dizilerin yanında sezon finaline giren yapımlarda kaldığı yerden devam edecek. Peki, Dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon başlangıç tarihi 2024!