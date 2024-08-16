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Giriş Tarihi: 16.08.2024 21:58 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:58

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

Dizilerin yeni sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi birçok popüler dizi haziran ayının gelmesiyle birlikte sezon finali yapmıştı. Sevilen yapımların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonda ekranlarda boy gösterecek yeni dizilerin yanında sezon finaline giren yapımlarda kaldığı yerden devam edecek. Peki, Dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar gibi dizilerin yeni sezonu için geri sayıma geçildi..Yaz aylarında olunması sebebiyle birçok dizi yayınlanmıyor. Ekranların sevilen yapımları haziran ayında yayınladıkları bölümlerle teker teker sezon finali yapmış ve ekranlara veda etmişti. Televizyonda izleyecek bir şey bulamayan diziseverler "Dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

DİZİLERİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birçok dizi haziran ayında sezon finali yapıyor ve yaz ayları boyunca tatil yapıyor. Diziler genellikle eylül ayı itibarıyla yeni sezonlarına başlıyor.

Her dizi aynı hafta başlamasa da birçok dizinin başlangıç tarihi benzerlik gösteriyor. Bu doğrultuda birçok dizinin eylül ayında yayına başlaması bekleniyor.

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Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

KURULUŞ OSMAN
Geçtiğimiz sezon ATV'nin reyting rekortmeni dizilerden olan Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Sezon finali bölümünde Osman Bey devlet kurma yolundaki tüm hayallerini gerçekleştirmeye başlamış ve ilk adımı olan devlet kurma adamını atar. Yeni sezonda Osman Bey'in kurduğu devletin gidişatı ve akıbeti merak ediliyor. Aynı zamdan Holafira ve Orhan cephesinde yaşanacaklar için seyirciler heyecanla bekliyor. Henüz ATV Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihiyle ilgili bir duyuru yapmadı.

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

KIZILCIK ŞERBETİ

Geçtiğimiz sezonun drama ve entrika dolu dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti sezon finalinde yaşanan kaos ve aksiyon dolu sahneleriyle adından sıkça söz ettirdi. Sezon finaline Görkem'in balkondan düşüşü damga vururken Giray'ın hayatının iç yüzü de seyircilerde şok etkisi yarattı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

YALI ÇAPKINI
Geçtiğimiz sezonun iddialı yapımlarından olan Yalı Çapkı'nın son bölümünde yaşananlardan sonra sosyal medyada Seyran'ın ölüp ölmediği araştırılmıştı. Korhanlar konağında geçtiğimiz sezon bol dram,kaos ve entrika seyirciyi karşıladı. Bu sezonda yaşanacaklar için yeni sezon tarihine dair detaylar merak ediliyor.

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