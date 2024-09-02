Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
12:32
Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!
Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte dizilerin yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor. Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi popüler diziler bir bir geri dönüyor. Yeni sezonda ekranlarda boy gösterecek yeni dizilerin yanında sezon finaline giren yapımlarda hikayelerine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? İşte İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Gönül Dağı yeni sezon başlangıç tarihleri 2024!