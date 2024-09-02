Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diziler her yıl genellikle Eylül ve Ekim aylarında ekranlar geliyor. Buna göre dizilerin yeni sezonları Eylül ve Ekim aylarında izleyicisi ile buluşacak. Dizilerin yeni sezon tarihinin açıklanmasının ardından İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman, Kızıl Goncalar ve diğer tüm dizilerin yeni sezon tarihi haberimize eklenecektir.