Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 12:32

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte dizilerin yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor. Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi popüler diziler bir bir geri dönüyor. Yeni sezonda ekranlarda boy gösterecek yeni dizilerin yanında sezon finaline giren yapımlarda hikayelerine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? İşte İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Gönül Dağı yeni sezon başlangıç tarihleri 2024!

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

Ekranların sevilen yapımları Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezonu ile dönüyor. Diziseverler, Show TV, Kanal D, ATV, Star ve TRT gibi kanallarda yayınlanan yapımların yeni sezonları için geri sayıma geçti. Eyül ayının gelişi ile birlikte takip ettikleri yapımların dönüş tarihini merak edenler "Dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diziler her yıl genellikle Eylül ve Ekim aylarında ekranlar geliyor. Buna göre dizilerin yeni sezonları Eylül ve Ekim aylarında izleyicisi ile buluşacak. Dizilerin yeni sezon tarihinin açıklanmasının ardından İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman, Kızıl Goncalar ve diğer tüm dizilerin yeni sezon tarihi haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

KIZILCIK ŞERBETİ

Geçtiğimiz sezonun drama ve entrika dolu dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti sezon finalinde yaşanan kaos ve aksiyon dolu sahneleriyle adından sıkça söz ettirdi. Sezon finaline Görkem'in balkondan düşüşü damga vururken Giray'ın hayatının iç yüzü de seyircilerde şok etkisi yarattı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 3. Sezonu 13 Eylül Cuma günü yayımlanacak.

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

YALI ÇAPKINI
Geçtiğimiz sezonun iddialı yapımlarından olan Yalı Çapkı'nın son bölümünde yaşananlardan sonra sosyal medyada Seyran'ın ölüp ölmediği araştırılmıştı. Korhanlar konağında geçtiğimiz sezon bol dram,kaos ve entrika seyirciyi karşıladı. Yeni sezon 13 Eylül Cuma günü başlayacak.

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon başlangıç tarihi 2024!

BAHAR

Geçen sezon başlayan ve Show TV ekranlarında yer alan dizi bir kadının hayatta kendini gerçekleştirme mücadelesini anlatıyor. Son bölümde yaptığı hataları telefi etmek için Timur Bahar'a böbreğini vermeyi kabul etti. Sezon finalinde ise ameliyat masasında kalbinin durduğunu izledik. Seyirciler yeni sezon için bekleyişini sürdürüyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği, Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı, Bahar 20 Ağustos'tan sonra sete çıkacak. Bahar dizisinin 2. Sezonunun 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda olacak.

SON DAKİKA