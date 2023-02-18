Diziler ve programlar ne zaman başlayacak? 18 Şubat Tv yayın akışı ile televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek?

Kahramanmaraş'taki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tüm kanallardan naklen yayınlandı. Bu kapsamda yeni hafta öncesinde "Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. Türkiye'yi yasa boğan felakette bölgedeki gelişmeler ülke genelinde yakından takip edilirken dizi ve programlar da bu süreçte ekranlarda yer almamıştı. Peki, Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak? İşte detaylar.