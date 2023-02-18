Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Diziler ve programlar ne zaman başlayacak? 18 Şubat Tv yayın akışı ile televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 18:24

Diziler ve programlar ne zaman başlayacak? 18 Şubat Tv yayın akışı ile televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek?

Kahramanmaraş'taki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tüm kanallardan naklen yayınlandı. Bu kapsamda yeni hafta öncesinde "Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. Türkiye'yi yasa boğan felakette bölgedeki gelişmeler ülke genelinde yakından takip edilirken dizi ve programlar da bu süreçte ekranlarda yer almamıştı. Peki, Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Diziler ve programlar ne zaman başlayacak? 18 Şubat Tv yayın akışı ile televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek?

Yurdumuzu yasa boğan yüzyılın felaketi nedeniyle dizi ve programların yayın sürecine ara verildi. 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan 40 binden fazla vatandaşımızı hayattan koparan depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Arama kurtarma çalışmaları ise günlerdir tüm televizyon kanallarından naklen yayınlanıyor. Peki, Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak? İşte o detaylar.

Diziler ve programlar ne zaman başlayacak? 18 Şubat Tv yayın akışı ile televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülke genelinde kanalların deprem özel programları ekrana geliyor. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diziler ve programlar ne zaman başlayacak? 18 Şubat Tv yayın akışı ile televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek?

Dizilerin ve yarışma programlarının henüz yayınlanacağı tarih belli değil.

Diziler ve programlar ne zaman başlayacak? 18 Şubat Tv yayın akışı ile televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek?

Gelişmeleri haberimizden ve sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA