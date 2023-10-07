Haberler Yaşam Dofer Yapı halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman, eşit mi oransal mı? (DOFER) Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:55

Dofer Yapı halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman, eşit mi oransal mı? (DOFER) Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar?

Dofer Yapı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzın talep toplama işlemleri gelecek hafta başlayacak. Halka arz sürecinde şirketin yüzde 30,49'u yatırımcılara açılacakken, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olacak. DOFER bist kodlu halka arz, Ana Pazar'da işlem görecek. Bu noktada, "Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?" sorusu yanıt aramakta. Peki, Dofer Yapı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Dofer Yapı halka arz hangi bankalarda? İşte konu hakkında detaylar