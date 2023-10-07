Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dofer Yapı halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman, eşit mi oransal mı? (DOFER) Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:55

Dofer Yapı halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman, eşit mi oransal mı? (DOFER) Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar?

Dofer Yapı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzın talep toplama işlemleri gelecek hafta başlayacak. Halka arz sürecinde şirketin yüzde 30,49'u yatırımcılara açılacakken, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olacak. DOFER bist kodlu halka arz, Ana Pazar'da işlem görecek. Bu noktada, "Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?" sorusu yanıt aramakta. Peki, Dofer Yapı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Dofer Yapı halka arz hangi bankalarda? İşte konu hakkında detaylar

Dofer Yapı halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman, eşit mi oransal mı? DOFER Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar?

Dofer Yapı halka arz tarihleri, fiyatı ve bist kodu belli oldu. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu halka arz talep toplama gelecek hafta başlayacekken, eşit dağıtım şeklinde yapılacak. Bu noktada, Dofer Yapı halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? soruları yanıt arıyor. İşte detaylar

Dofer Yapı halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman, eşit mi oransal mı? DOFER Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar?

DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Ancak Dofer Yapı paylarının halka arzına ilişkin talep talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Dofer Yapı Malzemeleri halka arz talep topplama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dofer Yapı halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman, eşit mi oransal mı? DOFER Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar?

DOFER YAPI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Dofer Yapı Malzemeleri hisse fiyatı 17,11 TL olarak belirlendi. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Dofer Yapı halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman, eşit mi oransal mı? DOFER Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar?

DOFER YAPI HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

Dofer Yapı Malzemeleri hisse kodu ''DOFER'' olarak belirlendi. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.

Dofer Yapı halka arzı ''Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

Dofer Yapı halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman, eşit mi oransal mı? DOFER Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar?

DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Dofer Yapı Malzemeleri halka arzının büyüklüğü 290 milyon TL olarak açıklandı.

SON DAKİKA