DOFER YAPI halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişme sonrası talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve kodu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada yatırımcılar, ''Dofer Yapı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, halka arz sürecinde şirketin yüzde 30,49'u yatırımcılara açılacak. Peki, Dofer Yapı hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, Dofer Yapı halka arz kaç lot verir sorusunun yanıtı ve talep toplama süreci hakkında detaylar.