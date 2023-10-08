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Haberler Yaşam DOFER YAPI halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 08.10.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 16:10

DOFER YAPI halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişme sonrası talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve kodu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada yatırımcılar, ''Dofer Yapı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, halka arz sürecinde şirketin yüzde 30,49'u yatırımcılara açılacak. Peki, Dofer Yapı hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, Dofer Yapı halka arz kaç lot verir sorusunun yanıtı ve talep toplama süreci hakkında detaylar.

DOFER YAPI halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Dofer Yapı Malzemeleri halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. DOFER Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek şirketten hisse satın almak isteyen yatırımcılar kolları sıvadı. Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şirketten gelen açıklamaya göre halka arzda aracı kurum Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

DOFER YAPI halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Ancak Dofer Yapı paylarının halka arzına ilişkin talep talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Dofer Yapı Malzemeleri halka arz talep topplama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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DOFER YAPI halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Dofer Yapı Malzemeleri hisse fiyatı 17,11 TL olarak belirlendi. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

DOFER YAPI halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

Dofer Yapı Malzemeleri hisse kodu ''DOFER'' olarak belirlendi. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.

Dofer Yapı halka arzı ''Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

DOFER YAPI halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Dofer Yapı Malzemeleri halka arzının büyüklüğü 290 milyon TL olarak açıklandı.

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