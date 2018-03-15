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içinde yapılan muhteşem

Giriş Tarihi: 15.03.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 10:06
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içinde yapılan muhteşem
Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi

Dağ evleri deniz kenarında bulunan birçok tatil beldesinin aksine, mis gibi temiz havası ve yemyeşil ormanların içindeki sıyla dağ evleri, daha sakin ve huzurlu bir yaşam imkanı sunar...

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içinde yapılan muhteşem
Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi

Şehrin gürültüsünden uzakta, tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden olan dağ evleri tertemiz havası ve muhteşem doğasıyla farklı bir yaşam sunuyor.

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içinde yapılan muhteşem
Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi

Genelde ahşaptan yapılmış olan dağ evleri, bungalov evler tarzında hizmet vermektedir.

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içinde yapılan muhteşem
Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi

Yılın her mevsiminde ayrı bir tat veren dağ evlerinde konaklamak, her dönem farklı heyecanlar yaşamak demektir.

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içinde yapılan muhteşem
Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi

Kışın sobanızın başında bembeyaz kar izlemek, yazın ise mis gibi bol oksijenli bir güne dinç uyanmak size ayrı bir zevk verecek..

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içinde yapılan muhteşem
Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi

Bu küçük ve oldukça kullanışlı...

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içinde yapılan muhteşem
Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi

İşte muhteşem dağ evlerinden biri...

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