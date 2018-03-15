Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi

Dağ evleri deniz kenarında bulunan birçok tatil beldesinin aksine, mis gibi temiz havası ve yemyeşil ormanların içindeki doğasıyla dağ evleri, daha sakin ve huzurlu bir yaşam imkanı sunar... Şehrin gürültüsünden uzakta, doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden olan dağ evleri tertemiz havası ve muhteşem doğasıyla farklı bir yaşam sunuyor. Genelde ahşaptan yapılmış olan dağ evleri, bungalov evler tarzında hizmet vermektedir. Yılın her mevsiminde ayrı bir tat veren dağ evlerinde konaklamak, her dönem farklı heyecanlar yaşamak demektir. Kışın sobanızın başında bembeyaz kar izlemek, yazın ise mis gibi bol oksijenli bir güne dinç uyanmak size ayrı bir zevk verecek.. Bu dağ evi küçük ve oldukça kullanışlı... İşte muhteşem dağ evlerinden biri...