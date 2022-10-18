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Haberler Yaşam Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, hesaplara ne zaman yatacak? 900 - 2500 TL Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 11:10

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, hesaplara ne zaman yatacak? 900 - 2500 TL Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022

Doğalgaz desteği başvuruları ve ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. İhtiyaç sahibi haneler için uygulamaya konulan doğalgaz tüketim desteği kış başvuruları devam ediyor. Söz konusu destek kapsamında hane başına 900 lira ile 2 bin 500 lira ödenecek. Bu noktada havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve şartları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman ödenecek? İşte, 2022 Doğalgaz yardımı başvuru e devlet ekranı…

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, hesaplara ne zaman yatacak? 900 - 2500 TL Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022

Doğalgaz yardımı başvuru şartları ve ödeme tarihleri, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen doğalgaz tüketim desteği kış başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz yardımı ödemelerinin bu yıl hane başına 900-2500 TL olarak ödeneceğini müjdelemişti. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte söz konusu yardımdan yararlanmak vatandaşlar, ''Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ödemeler ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 e devlet Doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve şartları…

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, hesaplara ne zaman yatacak? 900 - 2500 TL Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğalgaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

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Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, hesaplara ne zaman yatacak? 900 - 2500 TL Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022

KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, hesaplara ne zaman yatacak? 900 - 2500 TL Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, hesaplara ne zaman yatacak? 900 - 2500 TL Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

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