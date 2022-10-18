Doğalgaz desteği başvuruları ve ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. İhtiyaç sahibi haneler için uygulamaya konulan doğalgaz tüketim desteği kış başvuruları devam ediyor. Söz konusu destek kapsamında hane başına 900 lira ile 2 bin 500 lira ödenecek. Bu noktada havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve şartları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman ödenecek? İşte, 2022 Doğalgaz yardımı başvuru e devlet ekranı…