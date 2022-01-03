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Giriş Tarihi: 03.01.2022 20:22 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 20:36

Doğalgaz desteği nasıl alınır, doğalgaz yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek?

Doğalgaz desteği ve fatura yardımı konusu, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle birlikte gündeme geldi. Erdoğan, kömür yardımına ek olarak doğalgaz yardımı yapılacağının altını çizdi. Bu müjdenin ardından doğalgaz desteği nasıl alınır, doğalgaz yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır gibi sorular gündeme geldi. İhtiyaç sahiplerinin kömür yardımı yerine doğalgaz fatura desteği alabileceği bildirildi. Peki, doğalgaz desteği kimlere verilecek, yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

Doğalgaz desteği nasıl alınır, doğalgaz yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek?

Doğalgaz yardımı başvurusu ihtiyaç sahibi vatandaşların araştırmaları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte doğalgaz desteği ve fatura yardımı hakkında araştırma yapan vatandaşlar, doğalgaz desteği nasıl alınır, doğalgaz yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Kabine sonrası açıklamalarında enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşa destek olunacağını bildiren Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ısınma desteği olarak kömür yardımı yerine doğalgaz yardımı yapılacağının altını çizdi. Peki doğalgaz desteği kimlere verilecek? İşte toplantı sonuçları ve detaylar…

Doğalgaz desteği nasıl alınır, doğalgaz yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen "doğalgaz faturası desteği" için hazırlıklara başlandığını bildirdi. "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek." şeklinde açıklama yaptı. Başkan Erdoğan,

"Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik.

Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğalgazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz faturası desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirmişti.

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Doğalgaz desteği nasıl alınır, doğalgaz yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

''Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."

Doğalgaz desteği nasıl alınır, doğalgaz yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek?

Bu gelişmenin ardından isteyen vatandaşlar kömür yardımı almaya devam edecek. Soba ile değil doğalgaz ile ısınan evler için de doğalgaz faturası yardımı devlet eliyle sağlanacak. Konuya ilişkin detaylar ve gelişmeler sabah.com.tr'de yer alacak.

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