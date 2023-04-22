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Giriş Tarihi: 22.04.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 10:29

Doğalgaz faturası ne zaman, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz? Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu?

Cumhurbaşkanı Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Karadeniz'de çıkarılan yerli gazın kullanılmaya başlamasıyla birlikte doğalgaz indirimi ve ücretsiz doğalgaz kullanımı gündeme geldi. 20 milyona yakın haneyi ilgilendiren müjdenin ardından doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki, ücretsiz doğalgaz ne kadar süre verilecek, konutlarda doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu? İşte yanıtı!

Doğalgaz faturası ne zaman, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz? Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu?

Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak sorusu, Karadeniz gazının işleme alınmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Türkiye'nin toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacağı öngörülen Karadeniz gazının kullanılmaya başlaması, doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu sorularını doğurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerinin ardından vatandaşlar, ücretsiz doğalgaz ne zaman kullanılacak, doğalgaz faturası hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz olacak gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. İşte konunun detayları…

Doğalgaz faturası ne zaman, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz? Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu?

DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

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Doğalgaz faturası ne zaman, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz? Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu?

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

Doğalgaz faturası ne zaman, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz? Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu?

30 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.

1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.

Doğalgaz faturası ne zaman, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz? Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

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