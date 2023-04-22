Haberler Yaşam Doğalgaz faturası ne zaman, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz? Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu?

Giriş Tarihi: 22.04.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 10:29

Doğalgaz faturası ne zaman, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz? Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu?

Cumhurbaşkanı Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Karadeniz'de çıkarılan yerli gazın kullanılmaya başlamasıyla birlikte doğalgaz indirimi ve ücretsiz doğalgaz kullanımı gündeme geldi. 20 milyona yakın haneyi ilgilendiren müjdenin ardından doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak, hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki, ücretsiz doğalgaz ne kadar süre verilecek, konutlarda doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu? İşte yanıtı!