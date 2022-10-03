Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? e devlet doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı

Kış aylarının gelişiyle birlikte doğalgaz fatura ödemeleri artmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğalgaz yardımı fatura desteği başvuruları da gündemdeki yerini aldı. Fatura destek başvurusunda bulunacak olan ihtiyaç sahipleri Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Bakan Derya Yanık tarafından yıllık bazda 450-1150 TL arasında açıklanan destek parası için başvurular devam ediyor. Peki, 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, e devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı!