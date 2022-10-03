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Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? e devlet doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 03.10.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 13:34

Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? e devlet doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı

Kış aylarının gelişiyle birlikte doğalgaz fatura ödemeleri artmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğalgaz yardımı fatura desteği başvuruları da gündemdeki yerini aldı. Fatura destek başvurusunda bulunacak olan ihtiyaç sahipleri Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Bakan Derya Yanık tarafından yıllık bazda 450-1150 TL arasında açıklanan destek parası için başvurular devam ediyor. Peki, 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, e devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı!

Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? e devlet doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı

Doğalgaz yardımı e devlet başvuru ekranı ziyaret edilmeye başladı. Geçtiğimiz yıl birçok hanede faturaya destek olan yardım parasını almak isteyenler araştırıyor: Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ödenen devlet desteği için başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Peki, 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, doğalgaz desteği e devlet başvuru ekranı!

Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? e devlet doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DOĞALGAZ YARDIMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? e devlet doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR, AYLIK KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktararak, tutarın yıllık 450 TL ile 1150 TL arasında değişeceğini duyurdu.

Yanık; "Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? e devlet doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.

Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? e devlet doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

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