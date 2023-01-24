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Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı sorgulama: Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:59

Doğalgaz yardımı sorgulama: Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı sorusu Ocak ayının sonuna gelinmişken vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğalgaz yardımı fiyatı 900 – 2500 TL arası değişiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ödemelerin başladığı duyurulmuştu. Bu yılın ilk üç ayı boyunca doğalgaz desteği 2023, vatandaşların hesaplarına yatacak. Peki, doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar…

Doğalgaz yardımı sorgulama: Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı 2023 yılının ilk üç ayında da vatandaşların hesabına yatmaya devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programı başvuru şartları, bakanlık tarafından paylaşıldı. Halihazırda destekten yararlananlar, "doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

Doğalgaz yardımı sorgulama: Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor. Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

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Doğalgaz yardımı sorgulama: Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

Doğalgaz yardımı sorgulama: Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Doğalgaz yardımı sorgulama: Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

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