Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı sorgulama: Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:59

Doğalgaz yardımı sorgulama: Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı sorusu Ocak ayının sonuna gelinmişken vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğalgaz yardımı fiyatı 900 – 2500 TL arası değişiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ödemelerin başladığı duyurulmuştu. Bu yılın ilk üç ayı boyunca doğalgaz desteği 2023, vatandaşların hesaplarına yatacak. Peki, doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar…