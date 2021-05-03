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Haberler Yaşam Doğduğun Ev Kaderindir'in fişi çekildi! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 16:34

'in fişi çekildi! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?

Çarşamba günleri televizyon ekranlarına gelen dizisinin fişi çekildi. Başrol karakteri olan İbrahim Çelikkol'un yapımdan ayrılmasının ardından istediği reytingi yakalayamayan yapımda final kararının verildiği iddia edildi. Bu noktada yapımın sıkı takipçileri "Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir final tarihi ve tüm bu iddiaların detayları…

Doğduğun Ev Kaderindir'in fişi çekildi! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?

dizisinde sona gelindi. İki sezondur televizyonda izleyenleriyle buluşan yapımda birkaç hafta önce başrol Mehdi'nin ölerek yapımdan ayrılmasıyla beraber dizi, beklenen ilgi alamamıştı. "Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak, ne zaman bitiyor?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Tv8 ekranlarında yayın hayatına devam eden yapımın son bölümünün iki hafta sonra ekranlara gelmesi bekleniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir'in fişi çekildi! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İLE İLGİLİ ŞOK FİNAL İDDİASI!

İddiaya göre Bu hafta 5 Mayıs Çarşamba akşamı 41. bölümü yayınlanacak olan dizinin 2 hafta sonra final bölümü ekrana gelecek. Demet Özdemir, dizinin hemen ardından Aşk Taktikleri isimli romantik komedi filminde Şükrü Özyıldız ile kamera karşısına geçecek.

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Doğduğun Ev Kaderindir'in fişi çekildi! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi'nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Doğduğun Ev Kaderindir'in fişi çekildi! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?

Zeynep'in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk'tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi'ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

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