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Haberler Yaşam DOĞU ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI | Aktif faylar bulunuyor! Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve deprem riski olan iller
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:22

DOĞU ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI | Aktif faylar bulunuyor! Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve deprem riski olan iller

Doğu Anadolu fay hattı haritası, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya merkezli depremlerin ardından yeniden araştırılmaya başladı. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından şiddetli artçılar MTA diri fay haritası üzerinde sorgulanıyor. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler hangileri, enerjisini boşalttı mı, nereden başlar gibi sorular yanıt ararken haritaya göre bölgede birçok noktada aktif fay hatları bulunuyor. İşte, Doğu Anadolu fay hattı haritası ile deprem riski olan iller ve ilçeler…

DOĞU ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI | Aktif faylar bulunuyor! Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve deprem riski olan iller

Doğu Anadolu fay hattı nerede, nereden geçiyor, enerjisini boşalttı mı gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş depreminin de bu fay zonu üzerinde gerçekleşmesiyle araştırmalar hız kazandı. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler deprem risk haritası üzerinde sorgulanıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan diri fay haritası da bölgede 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktaların varlığını gösteriyor. İşte, Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023 ile il il deprem risk sorgulama…

DOĞU ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI | Aktif faylar bulunuyor! Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve deprem riski olan iller

DOĞU ANADOLU FAYI RİSK HARİTASI 2023

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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DOĞU ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI | Aktif faylar bulunuyor! Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve deprem riski olan iller

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda yer alan büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI | Aktif faylar bulunuyor! Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve deprem riski olan iller

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEKİ İLLER

Doğu Anadolu Fay Hattı; Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI E DEVLET

DOĞU ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI | Aktif faylar bulunuyor! Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve deprem riski olan iller

DOĞU ANADOLU FAY HATTI DEPREMLERİ

1998 Adana-Ceyhan depremi (145 ölü, 1.500 yaralı)

2003 Bingöl depremi (176 ölü, 520 yaralı)

2010 Elâzığ depremi

2020 Elazığ depremi (41 ölü, 1607 yaralı)

2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremi (Henüz netleşmedi)

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