DOĞU ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI | Aktif faylar bulunuyor! Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve deprem riski olan iller

Doğu Anadolu fay hattı haritası, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya merkezli depremlerin ardından yeniden araştırılmaya başladı. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından şiddetli artçılar MTA diri fay haritası üzerinde sorgulanıyor. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler hangileri, enerjisini boşalttı mı, nereden başlar gibi sorular yanıt ararken haritaya göre bölgede birçok noktada aktif fay hatları bulunuyor. İşte, Doğu Anadolu fay hattı haritası ile deprem riski olan iller ve ilçeler…