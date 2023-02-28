DOĞU ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI | Aktif faylar bulunuyor! Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve deprem riski olan iller

Doğu Anadolu fay hattı nerede, nereden geçiyor, enerjisini boşalttı mı gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş depreminin de bu fay zonu üzerinde gerçekleşmesiyle araştırmalar hız kazandı. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler deprem risk haritası üzerinde sorgulanıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan diri fay haritası da bölgede 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktaların varlığını gösteriyor. İşte, Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023 ile il il deprem risk sorgulama…