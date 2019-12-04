Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

Doğu Anadolu bölgemizde kara kış yüzünü gösterdi. Karla kaplanan kentlerde bazı yerlerde görsel şölene dönüşen kar yolları ise görünmez hale getirdi. Kimi yerlerde metrelerce yükseklikteki karla kapanan yolları açmak için çalışmalar ise sürüyor. Van ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 45 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanabilmesi için çalışma yürütüldü. Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kar ve tipi nedeniyle dün kapanan 30 köy yolunu ulaşıma açtı.