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  • Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

Doğu Anadolu bölgemizde kara kış yüzünü gösterdi. Karla kaplanan kentlerde bazı yerlerde görsel şölene dönüşen kar yolları ise görünmez hale getirdi. Kimi yerlerde metrelerce yükseklikteki karla kapanan yolları açmak için çalışmalar ise sürüyor. ve 'ta kar nedeniyle kapanan 45 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanabilmesi için çalışma yürütüldü. Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kar ve tipi nedeniyle dün kapanan 30 köy yolunu ulaşıma açtı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 04.12.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 10:41
Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanabilmesi için çalışma yürütüldü.

Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

Bahçesaray, Gürpınar ve Muradiye ilçelerine bağlı mahallelerde kapanan yollar, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

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Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

Ortaya ise bu manzaralar çıktı!

Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kar ve tipi nedeniyle dün kapanan 30 köy yolunu ulaşıma açtı.

Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak.

Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

Akşam kar yağışının beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da metrelerce yükseklikteki karla kaplı yollar açıldı!

Rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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